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Elon Musk’a olan benzerliği sayesinde ünlü olmuştu! Çinli sosyal medya kullanıcısına Elon Musk’ın cevabı gecikmedi

27.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşayan ‘Masikexiaomi’ isimli bir kullanıcının Elon Musk’a olan benzerliği sosyal medyada kısa sürede popüler oldu. Tesla’nın CEO’su ile fiziksel olarak benzeyen Çinli adam bir süre sonra ‘Yi Long Musk’ adıyla anılmaya başlandı. Elon Musk, Çinli benzerinin fotoğraflarının viral hale gelmesinden sonra duruma yorum yapmayı ihmal etmedi.

Musk’a benzerliği sayesinde popüler olan adamın görüntüleri diğer platformlarda paylaşılmadan önce Çin’de yaygın olarak kullanılan Douyin uygulamasında ortaya çıktı. ‘Yi Long Musk’ adıyla anılan adam Musk’un yüz ifadelerini ve arabalara olan ilgisini de taklit ederek kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İkili arasındaki benzerlik sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birine dönüşünce Musk duruma esprili bir cevap verdi.

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“BELKİ KISMEN ÇİNLİYİM”

kapak elon musk

İkili arasındaki benzerlik karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren sosyal medya kullanıcıları duruma dair yorumlarını esprili bir dille iletmişti. Bir kullanıcı, “Çin’de her şeyin kendi versiyonu var” yorumuyla dikkat çekmişti. Bir diğeri ise “Dünyanın bir yerinde kişilerin ikizleri olduğu söyleniyor. Hanginiz gerçek hanginiz simülasyon?” yorumunu iletmişti.

Elon Musk ise benzeriyle yan yana çekilen bir fotoğrafının altına yorum yaparak konuya dahil oldu. Musk, “Belki kısmen Çinliyim” diyerek sosyal medyanın gündemine yerleşen konuya dair eğlenceli bir yaklaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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