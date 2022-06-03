Elon Musk "İçimde kötü bir his var" dedi, ortalık karıştı!

Tesla, Elon Musk'ın liderliğinde elektrikli otomobiller üretiyor. Şirketin binlerce çalışanı var. Hatta Avrupa'daki ilk fabrikasını dahi açarak yeni işçiler istihdam etti. Ancak bir sorun mevcut. Çünkü Musk'ın ekonomiye dair içinde "süper kötü bir his" var.

ELON MUSK'IN "SÜPER KÖTÜ" BİR HİSSİ VAR

Reuters'ın haberine göre; Tesla CEO'su Elon Musk, ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işgücünün yaklaşık %10'unu kesmesi gerektiğini söyledi.

Habere göre Musk, "dünya çapındaki tüm işe alımları duraklat" başlıklı yazıyı Perşembe günü Tesla yöneticilerine gönderdi.

SEC verilerine göre, 2021 sonunda Tesla ve yan kuruluşlarında yaklaşık 100.000 kişi istihdam edildi. Bu da binlerce kişinin işten çıkarılabileceği anlamına geliyor.

Bu olay, Musk'ın tüm Tesla çalışanlarına ofise dönmeleri veya istifa etmeleri için bir not göndermesinden iki gün sonra geldi.

"KÖTÜ HİS" MESAJI TESLA HİSSELERİNİ VURDU

Haberin ardından ise Tesla hisseleri düşüş yaşadı. Cuma günü ABD piyasa öncesi ticaretinde yaklaşık yüzde 3 düşerken, Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 3,6 düştü.

Musk, son haftalarda resesyon riskleri konusunda uyarmıştı, ancak işe alımların durdurulması ve personel kesintileri talimatı veren e-postası, bir otomobil üreticisinin başkanından gelen, türünün en doğrudan ve yüksek profilli mesajı olarak değerlendirildi.

Şimdiye kadar, Tesla otomobillerine ve diğer elektrikli araçlara (EV) olan talep ise yüksekti.

"YIL SONUNA DOĞRU KÜRESEL EKONOMİNİN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ"

Hollanda bankası ING'nin küresel makroekonomik araştırma başkanı Carsten Brzeski, "Musk'ın kötü hissi birçok insan tarafından paylaşılıyor. Ama küresel resesyondan bahsetmiyoruz. Yıl sonuna doğru küresel ekonominin soğumasını bekliyoruz. Çin ve Avrupa toparlanmayacak ancak ABD soğuyacak." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyelerinde geziniyor.

