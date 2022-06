Elon Musk tarih verdi! Tesla'nın insansı robotu için geri sayıma geçildi

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus olarak da bilinen Tesla Bot'un çalışan bir prototipine sahip olabilecekleri tarihi duyurdu.

Tesla, geçen yıl şirketin kendi kendine sürüş programına odaklanan bir etkinlik olan “Tesla AI Day” etkinliğini düzenlemişti. Otomobil üreticisi ayrıca Dojo süper bilgisayarını tanıtmış ve Tesla Optimus olarak bilinen “Tesla Bot" insansı robotu için planlarını açıklamıştı. Bu yılki etkinliğin ise ilkinden bir yıl sonra düzenlenmesi gerekiyordu. Fakat Elon Musk bu konuda bir açıklama yaptı.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then