Elon Musk tarih verdi! Tesla'nın insansı robotu için geri sayıma geçildi

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus olarak da bilinen Tesla Bot'un çalışan bir prototipine sahip olabilecekleri tarihi duyurdu.

TESLA AI DAY AÇIKLAMASI İLE GÜNDEME GELDİ

Tesla, geçen yıl şirketin kendi kendine sürüş programına odaklanan bir etkinlik olan “Tesla AI Day” etkinliğini düzenlemişti. Otomobil üreticisi ayrıca Dojo süper bilgisayarını tanıtmış ve Tesla Optimus olarak bilinen “Tesla Bot" insansı robotu için planlarını açıklamıştı. Bu yılki etkinliğin ise ilkinden bir yıl sonra düzenlenmesi gerekiyordu. Fakat Elon Musk bu konuda bir açıklama yaptı.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

Elon Musk, Twitter'dan "Tesla AI Day, 30 Eylül'e ertelendi, çünkü o zamana kadar çalışan bir Optimus prototipimiz olabilir" dedi. Böylece ünlü CEO, hem etkinliğin yeni tarihini açıkladı hem de Optimus insansı robotun prototipi için tarih vermiş oldu.

TESLA'NIN ROBOTU İÇİN 2023 HEDEFİ

Elon Musk geçen yıl projeyi ilk kez açıklarken, Tesla'nın 2022'nin sonunda çalışan bir prototipe sahip olacağını söylemişti. Ünlü milyarder son zamanlarda ise şirketin 2023'te robotun üretimine başlamayı hedeflediğini dile getirmişti.



