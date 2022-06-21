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Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk cinsiyet mi değiştiriyor? Xavier Alexander Musk kimdir? Elon Musk ile bağlarını neden koparmak istiyor?

21.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SpaceX, Tesla gibi dev şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın oğlu babası ile bağlarını koparmak istediğini belirtti. Peki Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk cinsiyet mi değiştiriyor? İşte Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk hakkında merak edilenler...

Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk cinsiyet mi değiştiriyor? Xavier Alexander Musk kimdir? Elon Musk ile bağlarını neden koparmak istiyor?

Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk yaptığı açıklamanın ardından gündem oldu. Babası ile hiçbir bağının kalmamasını istediğini söyleyen genç adam vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki SpaceX, Tesla gibi dev şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk cinsiyet mi değiştiriyor? Xavier Alexander Musk kimdir? Detaylar haberimizde...

ELON MUSK'IN OĞLU XAVİER ALEXANDER MUSK CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Elon Musk'ın oğlu Xavier Alexander Musk cinsiyetini ve ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Xavier Alexander Musk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

XAVİER ALEXANDER MUSK KİMDİR?

Xavier Alexander Musk, Elon Musk'ın ilk karısından oğludur. Elon Musk ve ilk karısı Justine Wilson Kanada'nın Ontario kentinde bulunan Queen's Üniversitesi'nde tanıştmıştır. 2000 yılında evlenen çift 2008'de ayrılmıştır.

XAVİER ALEXANDER MUSK, ELON MUSK İLE BAĞLARINI NEDEN KOPARMAK İSTİYOR?

Elon Musk'ın oğlu oğlu Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek geçtiğimiz nisan ayında mahkemeye dilekçe sundu.

18 yaşındaki Xavier, babasından uzaklaşmak ve resmi bağlarını koparmak için annesinin soyadını alarak ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirecek.

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Elon Musk
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