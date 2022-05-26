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Elon Musk'tan "anlaşmayı tamamlamak istiyorum" sinyali... Yeni kaynak buldu

26.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın adı gündemden bir türlü düşmüyor. Son haberlere göre ünlü milyarder, Twitter satın almasını finanse etmek için başka kaynaklardan para buldu. Musk'ın yeni kaynak bulması, satın almayı tamamlamaktan yana olduğunun sinyali olarak değerlendirildi.

Elon Musk'tan "anlaşmayı tamamlamak istiyorum" sinyali... Yeni kaynak buldu

Elon Musk Twitter'dan vazgeçmiyor. 44 milyar dolarlık anlaşması askıya alınan Musk, attığı son adımla ise adeta "anlaşmayı tamamlamaktan yanayım" dedi.

ELON MUSK BAŞKA KAYNAKLARDAN PARA BULDU

Milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın alması için gereken 44 milyar doları finanse etmek için başka kaynaklardan para bularak kullanacağı kredi miktarını azalttı.

Musk'ın attığı bu adım, daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanının satın almayı tamamlamak istediğine işaret etti.

Düzenleyici kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Musk, Twitter'ı satın alması için gereken paranın özkaynak kısmını 6.25 milyar dolar artırdı, sahibi olduğu Tesla hisselerini teminat olarak gösterdiği kredi miktarını ise sıfıra indirdi.

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Musk dün yaptığı açıklamada aralarında Jack Dorsey'nin de bulunduğu Twitter hissedarlarıyla anlaşmanın finansmanı için ek finansman üzerine görüştüğünü de ifade etti.

TWITTER YÜZDE 5, MUSK YÜZDE 20 DİYOR

Musk, Twitter'ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların %5'ten az olduğunun ispatlanması gerektiğini belirtmişti. Musk bu oranın %20 olduğunu düşünüyor.

Twitter Mart sonu itibarıyla reklam için hedef kitle olan hesap sayısının 229 milyon ile rekor kırdığını açıklamış ve günlük aktif kullanıcılarının %5'inden azının sahte ya da spam hesaplar olduğu tahmininde bulunmuştu.

Musk bu anlaşmazlığın ardından Twitter'ı satın almak için verdiği teklifi azaltabileceğini söylemiş, şirket yönetimi ise anlaşmanın hayata geçebilmesi için tutarda değişiklik olmaması gerektiğini belirtmişti.

Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12.5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6.25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü. (Reuters)

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