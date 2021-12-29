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Elon Musk'tan flaş açıklama! Bitcoin’in yaratıcısının Nick Szabo (Satoshi Nakamoto) olduğunu duyurdu!

29.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan ve son dönemde kripto para birimleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk, bitcoin isimli kripto parayı yaratan kişinin kimliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Musk, Nick Szabo isimli kripto para uzmanının Satoshi Nakamoto lakabını kullandığını öne sürdü. Musk, “Muhtemelen Nick Szabo, bu fikrin arkasındaki isim. O kendisinin Nakamoto olmadığını söylüyor fakat ben bunun gerçek olduğundan emin değilim” yorumunu yaptı.

Elon Musk'tan flaş açıklama! Bitcoin’in yaratıcısının Nick Szabo (Satoshi Nakamoto) olduğunu duyurdu!

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan girişimci Elon Musk, kripto para aleminin en çok tartışılan ve merak yaratan konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lex Fridman’ın podcast programına katılan “bitcoinin gizemli yaratıcısı” ile ilgili bildiklerini sıraladı.

Özellikle aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden kripto para birimleri üzerinden açıklama ve yorumlarda bulunarak dalgalanmaya sebep olan Musk, Satoshi Nakamoto olarak bilinen kişinin gerçek kimliğiyle ilgili konuştu.

SZABO İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Musk, Nick Szabo isimli kripto para uzmanının Satoshi Nakamoto lakabını kullandığını öne sürdü. Musk, “Nick Szabo, herkesten daha fazla bitcoin fikrinin arkasındaki isim gibi gözüküyor” dedi.

Musk açıklamasına, “Bu fikrin geçirdiği evrime ve bitcoinin oluşturulmasından önce yapılan öngörülere bakın ve bunu kimin yazdığına bakın anlarsınız” sözleriyle devam etti.

Geçmişte de bu yönde iddialar ortaya çıkmış ve kamuya açık toplantılarda bitcoin ve blockchain teknolojisinin geçmişi ile ilgili bilgi veren Szabo, Satoshi Nakamoto olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.

Musk, “Muhtemelen Nick Szabo, bu fikrin arkasındaki isim. O kendisinin Nakamoto olmadığını söylüyor fakat ben bunun gerçek olduğundan emin değilim” yorumunu yaptı.

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2014’TE BULMAYA YAKLAŞTILAR

2008 yılının Ekim ayında Satoshi Nakamoto mahlası altında bir kişi ya da kişilerin ortaya çıkardığı bitcoin günümüzde en popüler kripto para birimlerinden biri. Gerçek kimliği ortaya çıkmayan Nakamoto’nun yazı diliyle Szabo ve diğer potansiyel 10 kripto para yaratıcısının kullandığı kelimeleri inceleyen uzmanlar Nakamoto ve Szabo arasında büyük benzerlik bulunduğunu duyurmuştu.

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bitcoin Elon Musk
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