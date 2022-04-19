HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'

Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'

19.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'dan önce hisse alıp daha sonra şirketin tamamını satın almak için harekete geçen Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Musk, Twitter'ı satın alırsa uygulanacak maaş düzenlemesini açıkladı.

Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma hamlesinin yankıları sürüyor. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'dan yüzde 9,2 hisse satın aldıktan sonra şirketin tamamını almak için kolları sıvadı. Musk'ın Twitter'ı satın aldığı takdirde yönetim kuruluna uygulayacağı maaş düzenlemesiyle ilgili açıklaması dikkat çekti.

thumbs_b_c_2222445f49637e956428abdad7f75c4b

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtti.

Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter yönetim kurulunu eleştiren paylaşımına yanıt olarak, Twitter’in yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurguladı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

thumbs_b_c_a57d32587655912309b35b79f4077d47

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev) " diye paylaşım yapmıştı.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, Twitter hissesi aldığından beri, sosyal medya şirketiyle ilgili gelişmeler ile gündeme gelmeye devam etti.

Musk, Twitter’de reklamları kaldırmaktan bir düzenleme düğmesine kadar birçok başka ürün için de fikrini paylaştı ve takipçilerine şirketin genel merkezinin evsizler barınağına dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini de sordu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BM'nin Türkiye ile "insani temas grubu" planıBM'nin Türkiye ile "insani temas grubu" planı
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildiRusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi
Film gibi! Önce pusuya düşürdüler ve...Film gibi! Önce pusuya düşürdüler ve...
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

İlginizi Çekebilir

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”

Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.