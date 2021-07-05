Elsa, ABD'ye doğru gidiyor! Biden acil durum bildirgesini onayladı

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Tropik Fırtına Elsa, ABD'li yetkilileri harekete geçirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tropik Fırtına Elsa'ya karşı Florida eyaleti için acil durum bildirgesini onayladığı kaydedildi. Açıklamada, "Başkan Biden, Florida eyaletinde bir acil durum olduğunu açıkladı ve 4 Temmuz 2021'de başlayan Tropik Fırtına Elsa'dan kaynaklanan ve devam eden acil durumlar nedeniyle Eyalet, kabile ve yerel müdahale çalışmalarını desteklemek adına Federal yardım emri verdi" denildi.

Ayrıca meydana gelebilecek olaylara karşı uygulanacak acil durum önlemlerinin yüzde 75'nin federal fonla sağlanacağına dikkat çeken açıklamada, "Tahliye ve barınma desteği de dahil olmak üzere doğrudan federal yardım ve toplu bakım için geri ödeme ile sınırlı acil koruyucu önlemler, yüzde 75 Federal fonla sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

BİLDİRGE AFET YARDIM ÇALIŞMALARINI KOORDİNE ETME ETKİSİ SAĞLIYOR

Başkan Biden tarafından onaylanan acil durum bildirgesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'na (FEMA), fırtınanın etkilerini hafifletmek için gerekli ekipman ve kaynakları sağlamak gibi Florida'daki tüm afet yardım çalışmalarını koordine etme yetkisi sağlıyor.

Öte yandan Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis ise yaptığı bir açıklamada, Elsa'nın tropik bir fırtınaya düşmesinin ardından cumartesi günü Güney Florida için acil durum ilan etmişti. Eyalet yönetimi, Tropik Fırtına Elsa'nın ciddiyetinin ve izinin belirsizliğini koruduğu ve izole kasırga, fırtına dalgası, şiddetli yağış ve ani sel riski olduğu konusunda uyarmıştı. Ayrıca daha önce Elsa, bu yılki Atlantik fırtına sezonunun ilk kasırgası olmuştu.

KÜBA'YA ULAŞTI! 180 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Elsa fırtınası, Karayip adalarının ardından Küba'ya ulaştı. Küba hükümetinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün sabah saatlerinde güney sahillerine ulaştığı öğle itibarıyla adanın merkezine ağır yağış bırakmasının beklendiğini belirtildi.

Hükümet, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bin kişiyi tahliye etmişti.

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde iki, St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fırtınanın bugün Küba'dan geçtikten sonra ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA-AA

