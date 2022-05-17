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Emanet dizisinden olaylı ayrılan Sıla Türkoğlu'na Kasaba Doktoru oyuncusu Hazal Subaşı'dan destek!

17.05.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz dönemde diziden ayrılmasıyla olay olmuştu. Sevilen diziden ayrılık sebebi merak edilirken, ünlü isimden basın açıklaması da geldi. Kasaba Doktoru dizisinde rol alan Hazal Subaşı ise ünlü oyuncuya destek veren isimlerden oldu.

Emanet dizisinden olaylı ayrılan Sıla Türkoğlu'na Kasaba Doktoru oyuncusu Hazal Subaşı'dan destek!

Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, son dönemde diziden ayrılmasıyla olay olmuştu. Türkoğlu, avukatı vasıtasıyla sosyal medya hesabından bir basın açıklamasında bulundu.

EMANET'TEN AYRILAN SILA TÜRKOĞLU'NA HAZAL SUBAŞI'DAN DESTEK!

Emanet dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu'na Hazal Subaşı'dan da destek geldi.

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Kasaba Doktoru'nda Doktor Leyla'yı canlandıran isim, Türkoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı profilinin hikaye kısmında paylaştı.

Subaşı, Türkoğlu'nu da etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşımda bulundu.

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Sıla Türkoğlu'nın açıklamasında ise diziden ayrılma sebebi mobbing olarak açıklandı ve "Müvekkilim tüm iyi niyetiyle bu sorunun çözümü noktasında arayış içerisindeyken, 16.05.2022 tarihinde yapımcı Karamel Yapım Ltd. Şti.'nin kendisi hakkında iftira ve yalan dolu bir basın açıklaması yaptığını öğrenmiştir." ifadesi yer aldı.

"HER TÜRLÜ MOBBİNGİ UYGULAYABİLECEĞİNİ SANAN..."

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Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Yaptığı basın açıklamasında müvekkilimi adeta bir köle addedip ve müvekkilime imzalattığı sözleşmeyi de müvekkilimden ısrarla gizleyerek, her türlü mobbingi uygulayabileceğini sanan, her türlü hakaret, tehdit ve baskıyı rağmen müvekkilimin onurunu ayaklar altına alarak kendisine bağlı çalışmak zorunda olduğunu düşünen yapımcı Karamel Yapım Ltd. Şti'ne bu yaşananlar sebebiyle bugün itibariyle sözleşmenin haklı olarak fesih edildiği ve müvekkilimin Emanet isimli dizi filmin 3. sezonunda yer almayacağı bildirilmek zorunda kalınmıştır. "


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Anahtar Kelimeler:
Emanet dizisi Hazal Subaşı
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