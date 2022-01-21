Emekli profesör, dolandırıcıların hedefi oldu! 10 gün 10 milyon liralık şok

Hemen her gün karşılaştığımız dolandırıcılık olayına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların hedefi bu kez, İstanbul Bebek'te yaşayan emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel oldu. 10 gün içinde dolandırıcılara 10 milyon lira kaptıran profesör, hayatının şokunu yaşadı...

Bebek'te ikamet eden Prof. Dr. Demirel'in geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Demirel, sözde polisin talebiyle evdeki değerli eşyaların fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra da poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyayı, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.

10 MİLYON LİRASI GİTTİ, GERÇEĞİ KIZI FARK ETTİ

Bir süre sonra yeniden aranan Prof. Dr. Demirel, "Evdeki tüm paranın teslim edilmesi gerek" diyen şahsa 200 bin dolar verdi. Olayın üzerinden 10 gün geçti. Profesörü bir kez daha arayan dolandırıcının, "Bankalardaki tüm paranızı çekin" talimatı üzerine Demirel, Bebek'teki özel bankadan 250 bin dolar çekip kapıya gelen sözde görevliye verdi. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplam 10 milyon lira verdi.

Olay, Prof. Demirel'in kendisi gibi doktor olan kızının ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Durumu kızına anlatan profesör, dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

