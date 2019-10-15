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Emel Müftüoğlu'na sürpriz doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki “Best Gift Fest Alışveriş Balosu” önceki gün Çırağan Palace Kempinski’de unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu'na sürpriz doğum günü yapıldı.

Emel Müftüoğlu'na sürpriz doğum günü

Bollywood temasıyla gerçekleşen Best Gift Fest, ziyaretçilerini Hint dans şovları, Hint kınası dövme yapımı gibi eğlenceli aktivitelerle ağırladı. Hindistan başkonsolosu JP Singh’ın da katıldığı etkinlikte Hint kıyafetiyle gelen Petek Dinçöz ise büyük beğeni topladı. Ayrıca Esra Ömeroğlu ilk kez StylingEs markasını Best Gift Fest’te görücüye çıkararak yoğun ilgiyle karşılandı.

Nilüfer Batur, Aslı Özdemir (7)

Best Gift Fest Alışveriş Balosu’nda Ebru Akel, Aslıhan Doğan, Emel Yıldırım, Ivana Sert, Esra Ömeroğlu, Narin Akçelik, Arzu Ermiş ve Gülay Kuriş gibi ünlü isimler stantlarında misafirlerini ağırladı. TOÇEV yararına gerçekleşen etkinlikte Kürşat Başar yeni kitabının imza gününü gerçekleştirirken Uğur Arslan makyaj trendleri, Astrolog Zeynep Turan da astroloji sohbetleri gerçekleştirdiler.

Aslıhan Turan

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Yerli ve yabancı yüzlerce markaya ev sahipliği yapan alışveriş balosunda sanatçı Emel Müftüoğlu’nun yeni yaşı kutlandı.

Emel Müftüoğlu, Deniz Akel (1)

Best Gift Fest’e katılan ünlü isimler arasında Ceylan Çapa, Aslı Pehlivanlar, Ece Kıral, Ebru Uygun, Fatoş Sarıgül, Işıl Reçber, Aslıhan Turan, Narin Akçelik, Burcu Şendir, Alara Malaz, Ergül ve Dilek Azaphan, Katerina Ekşioğlu, Lal Denizli, Türkan Gürsel, Zeynep Germen, Zülal Tatlıcı, Şems Arslan, Berrin Ak, Serap Dindar, Ivana Sert, Emel Yıldırım, Özge Ulusoy, Emel Müftüoğlu, Ebru Aksel, Betül Demir, Kürşat Başar, Safiye Soyman, Petek Dinçöz, Esin Yağmurdereli, Seray Sever, Zeynep Mansur, Seren Serengil ve Işıl Donat vardı.

Betül Demir (2)

Ebru Akel

Özge Ulusoy

Safiye Soyman

Seray Sever

Seren Serengil

Şebnem Çapa (2)

Zeynep Mansur

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