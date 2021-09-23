Emel Sayın’dan çarpıcı Tarık Akan itirafı!

Usta sanatçı Emel Sayın, aşkları bir döneme damga vuran Tarık Akan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Tarık Akan'ın beşinci ölüm yıl dönümünü nedeniyle duygu ve düşüncelerini ifade eden Sayın, "Tarık'ı kaybettiğime halen inanamıyorum. Yeri kolay kolay dolmayacak bir isim. O her zaman aklımda. Onu hiç unutmayacağım" diyerek duygulandırdı.

"APAYRI BİR DURUMDU BİZİMKİSİ"

Sözlerini sürdüren sanatçı, "Tarık ile apayrı bir durumdu bizimkisi. Bir duygusal bağ vardı. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana" dedi. Emel Sayın’ın Tarık Akan hakkında konuşurken gözleri doldu.

Akciğer kanseri olan Tarık Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde hayata gözlerini yumdu.



