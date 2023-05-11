Emily Ratajkowski, cinselliğini keşfetmeye hevesli olduğunu açıkladı! Olay itiraf

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken çekilen görüntüleri internette viral hale gelen Emily Ratajkowski gündemden düşmüyor.

Arkadaşının eski aşkıyla öpüştüğü için topa tutulan Emily Ratajkowski, cinselliğini keşfetmeye hevesli olduğunu ancak "doğru kızın" gelmesini beklediğini açıkladı.

Ekim ayında biseksüel olarak ortaya çıkan model bir kadınla çıkmayı "seveceğini" itiraf etti.

Programda bir kadınla çıkıp çıkmadığı sorulduğunda, bir çocuk annesi, "Çok isterim" dedi. Harry ile zaman zaman haberleşen model seçeneklerini açık tutuyor gibi görünüyor.



