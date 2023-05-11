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Emily Ratajkowski, cinselliğini keşfetmeye hevesli olduğunu açıkladı! Olay itiraf

11.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski, 4 yıllık evliliğini Temmuz 2022’de sonlandırmıştı. Harry Styles ile öpüşürken yakalanan Emily bomba açıklamalarda bulundu. Cinselliğini keşfetmeye hevesli olduğunu açıklayan model olay bir itirafta bulundu.

Emily Ratajkowski, cinselliğini keşfetmeye hevesli olduğunu açıkladı! Olay itiraf

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken çekilen görüntüleri internette viral hale gelen Emily Ratajkowski gündemden düşmüyor.

Arkadaşının eski aşkıyla öpüştüğü için topa tutulan Emily Ratajkowski, cinselliğini keşfetmeye hevesli olduğunu ancak "doğru kızın" gelmesini beklediğini açıkladı.

Ekim ayında biseksüel olarak ortaya çıkan model bir kadınla çıkmayı "seveceğini" itiraf etti.

Ekran Alıntısı

Programda bir kadınla çıkıp çıkmadığı sorulduğunda, bir çocuk annesi, "Çok isterim" dedi. Harry ile zaman zaman haberleşen model seçeneklerini açık tutuyor gibi görünüyor.


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