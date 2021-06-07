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Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle verdiği pozlar tepki çekti

07.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model, tasarımcı ve oyuncu Emily Ratajkowski, ilk bebeğini kısa bir süre önce kucağına aldı. 29 yaşındaki Ratajkowski bebeğiyle verdiği pozlar yüzünden tepki çekti.

Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle verdiği pozlar tepki çekti

Kısa bir süre önce anne olan ünlü model, tasarımcı ve oyuncu Emily Ratajkowski bebeğiyle ilk kez tatile çıktı.

Emily Ratajkowski, 30'uncu yaşını kocası ve minik bebeğiyle çıktığı tatilde kutladı. Kocası Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri bebeklerini de yanına alan Emily Ratajkowski, 30 yaşına bir aile tatiliyle girdi.

Ratajkowski, kendi bikinisine uyumlu bir mayo giydirdiği bebeğiyle çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti. Ama paylaşımlarında dikkat çeken ve tartışılan bir başka ayrıntı daha vardı.

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OĞLUNU TEK KOLUYLA TAŞIDI

O da gösteri dünyasında "Emrata" olarak tanınan modelin oğlu Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi tepki çekti.

Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" diyerek görüşünü ifade etti.

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Bir başka kullanıcı ise bebek için korktuğunu belirti. Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Emily Ratajkowski
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önce bir bebek nasıl tutulur onu öğren!! şuraya bak ya poşet taşıyor sanki

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