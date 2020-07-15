MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emina Jahovic'ten anne nasihatı

Emina Jahovic'ten anne nasihatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, sosyal medya hesabından oğlu Yaman'a anne nasihatında bulundu. Jahovic, oğlu ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak, "Rüyalarının peşinden git, insanların değil" notunu düştü.

Emina Jahovic'ten anne nasihatı

Karantina nedeniyle aylardır evinde izole olan Emina Jahovic, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte çocukları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı.

Jahovic gününü çocuklarıyla denize girerek ve bol bol güneşlenerek değerlendiriyor. Keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşan Emina Jahovic, son paylaşımı ile oğlu Yaman'a anne nasihatınde bulundu.

2744787_970697d41cdec79378d624c14795ab37_640x640

Jahovic, şu aralar kitesurfing (uçurtma sörfü) yapan oğluna sarıldığı bir kareyi yayınlayarak, altına "Rüyalarının peşinden git, insanların değil. Rüzgar senin aşkım" notunu düştü.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyorMehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor
Olanlar Oldu nerede çekildi?Olanlar Oldu nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Ankara merkezli 30 ilde büyük operasyon

Ankara merkezli 30 ilde büyük operasyon

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor

Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu'ndan roman havası

Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu'ndan roman havası

Necip Memili baba oldu

Necip Memili baba oldu

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki davada ilk duruşma 21 Ocak’ta

İlk duruşma tarihi belli oldu

Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu’nun tatil keyfi

Güzellerin tatil keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.