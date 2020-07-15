Emina Jahovic'ten anne nasihatı

Karantina nedeniyle aylardır evinde izole olan Emina Jahovic, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte çocukları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı.

Jahovic gününü çocuklarıyla denize girerek ve bol bol güneşlenerek değerlendiriyor. Keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşan Emina Jahovic, son paylaşımı ile oğlu Yaman'a anne nasihatınde bulundu.

Jahovic, şu aralar kitesurfing (uçurtma sörfü) yapan oğluna sarıldığı bir kareyi yayınlayarak, altına "Rüyalarının peşinden git, insanların değil. Rüzgar senin aşkım" notunu düştü.



