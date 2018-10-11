MAGAZİN

Emina Jahovic trafik kazası geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'la olan evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran ve adı son zamanlarda Saadettin Saran ile anılan şarkıcı Emina Jahovic, trafik kazası geçirdi

Emina Jahovic trafik kazası geçirdi

Yeni klibinin çekimleri için bir süredir Belgrad’da olan Emina Jahovic, geçen akşam bir trafik kazası geçirdi. Kazayı ufak sıyrıklar ve morluklarla atlatan Jahovic, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'KAZANIN ŞOKU HALA ÜZERİMDE'

Şarkıcı yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

“Sevgili arkadaşlarım, haberlerde çıktığı gibi geçirdiğim trafik kazası sonrası sağlık durumum kötü değil bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Belgrad’da setteyim, bir miktar da olsa yaşadıklarımın şoku hala üzerimde. Çalışmaya devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum”

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