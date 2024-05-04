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  4. 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına DMM'den açıklama

'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına DMM'den açıklama

04.05.2024 21:01
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Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına DMM'den açıklama

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı" yönündeki haberler sonrası Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

İletişim Başkanlığı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir. Ankara Polatlı’daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Emine Erdoğan
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