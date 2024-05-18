HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. '3-5 hafta içinde kendi kendine yok oluyor' Plastiğe alternatif ambalaj ürettiler! Gıdaların bozulmasını önlüyor 'Yenilmesinde de bir sakınca yok'

'3-5 hafta içinde kendi kendine yok oluyor' Plastiğe alternatif ambalaj ürettiler! Gıdaların bozulmasını önlüyor 'Yenilmesinde de bir sakınca yok'

18.05.2024 13:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen proje kapsamında, kahverengi deniz yosunundan gıdaların bozulmasını önleyen, çevreye ve gıdaya dost ambalaj üretildi. Ambalajların doğaya atıldıklarında 3-5 haftada kendi kendine yok olabildiği belirtilirken "Yenilmesinde de bir sakınca görülmüyor. Üretim maliyeti açısından uygun" denildi. 2030'a kadar Avrupa'da petrol türevli polimerlerden oluşan gıda ambalajının yasaklanacağına da vurgu yapıldı.

'3-5 hafta içinde kendi kendine yok oluyor' Plastiğe alternatif ambalaj ürettiler! Gıdaların bozulmasını önlüyor 'Yenilmesinde de bir sakınca yok'

Çevre ve geri dönüşümle ilgili proje fikri oluşturan Kimya Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Büşra Esim, aynı bölümden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz'in danışmanlığında "Kahverengi Deniz Yosunlarından Gıda Ambalajı Üretimi ve Karakterizasyonu" adlı projeyi hayata geçirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje kapsamında müsilajdan sonra deniz kıyılarında daha yaygın hale gelen kahverengi deniz yosunlarını laboratuvar ortamında işlemlerden geçiren Esim, ambalaj üretmeyi başardı.

Büşra Esim, AA muhabirine, Çanakkale'nin Dardanos bölgesinden kahverengi deniz yosunlarını topladıklarını, laboratuvar ortamında yıkama aşamasından geçirerek deniz tuzundan arındırdıklarını ve farklı işlemlerden geçirerek gıda ambalajı ürettiklerini söyledi.

Esim, "Gıdaları bu filmlerle kaplayarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalardan koruyup raf ömrünü uzatmış oluyoruz hem de çevre dostu olduğu için plastik kirliliğini önlemiş oluyoruz. Ambalajlar doğaya atıldıklarında 3-5 hafta içinde kendi kendine yok olabiliyorlar. Bu nedenle çevre dostu olarak görülüyorlar. Aynı zamanda yenilmesinde de bir sakınca görülmüyor. Üretim maliyeti açısından da uygun." diye konuştu.

AA-20240518-34601084-34601081-KAHVERENGI_DENIZ_YOSUNUNDAN_GIDA_VE_CEVRE_DOSTU_AMBALAJ_URETILDI

"TESTLERİNİ TAMAMLADIK, PATENT VE YAYIN AŞAMASI VAR"

Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz de çalışmayı TÜBİTAK destekli lisans öğrencisi projesi olması bakımından çok önemsediklerini dile getirerek, "Bu öğrenciler kimya mühendisi olarak mezun olduklarında, eğitimlerini boş geçirmemiş oluyorlar, CV'leri dolu oluyor ve faydalı şeyler yaparak hazır hale geliyorlar." dedi.

Nigiz, projenin çevreyi, gıdayı ve plastik geri dönüşümünü bir araya getiren bir çalışma olduğunu vurguladı.

Deniz yosunlarından sodyum aljinat (yoğunlaştırıcı bileşen) üretip film haline getirdiklerini anlatan Nigiz, "Projenin bütün testlerini tamamladık. Bundan sonra patent ve yayın aşaması var." bilgisini paylaştı.

Ürünün ham maddesinin doğadan gelip, doğaya gittiğine dikkati çeken Nigiz, ambalajları ürettikten sonra toprağa ektiklerini, farklı iklim koşulları oluşturmak için farklı zamanlarda suladıklarını anlattı.

Yazın daha az, sonbaharda ve kışın daha fazla su verdiklerini aktaran Nigiz, "Gördük ki çok sulanan 3 haftada, az sulanan ise 5 ila 7 haftada tamamen bozuluyor. Üstelik ektiğimiz tohumlarda da ambalaj olmayan yerlere göre daha fazla büyüme fark ettik. Bu kısımla ilgili çalışmaları zirai işlemler tarafında yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AA-20240518-34601084-34601082-KAHVERENGI_DENIZ_YOSUNUNDAN_GIDA_VE_CEVRE_DOSTU_AMBALAJ_URETILDI

"2030'A KADAR AVRUPA'DA PETROL TÜREVLİ POLİMERLERDEN OLUŞAN GIDA AMBALAJI YASAKLANACAK"

Nigiz, bu ambalajın hem çevreye zarar vermediğini hem gıdaya mikroplastik geçmediğini hem de atık olduğunda toprağa faydasının bulunduğunu belirtti.

Mevcut ambalajlarla ürettikleri ürünü karşılaştıran Nigiz, şunları kaydetti:

"Evde genellikle polietilen ya da farklı petrokimya temelli plastikler kullanılıyor. Onların raf ömrü uzun, mekanik dayanımı da yüksek ama bunlar gıdamıza geçiyorlar, çevreye attığınızda bozulmuyorlar. Güneşle de bir araya geldiğinde zararlı kimyasallar veriyorlar. Ürettiğimiz ambalajlar neredeyse onların mekanik dayanımına yakın bir dayanım sağlıyor. Mekanik dayanımları benzer, gıda korumaları benzer ama biyobozunur ve tamamen güvenli ambalajlar.

2030'a kadar Avrupa'da petrol türevli polimerlerden oluşan gıda ambalajı yasaklanacak. Biz de zaten bunu yavaş yavaş yapmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla önümüzde çok kısa süre var. Bu çalışmalara hız verilmesi gerekiyor. Biz de laboratuvarda öğrencilerimizle bu konuda çalışmaya devam ediyoruz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afganistan'ı yine sel vurdu: 50 ölüAfganistan'ı yine sel vurdu: 50 ölü
Bir kişi daha gözaltına alındıBir kişi daha gözaltına alındı
MHP lideri Bahçeli: "Başları ezilmeli"MHP lideri Bahçeli: "Başları ezilmeli"
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ambalaj
En Çok Okunan Haberler
Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

'Bir hayalet geziyor! Görebiliyor musunuz?' notuyla paylaştı! Çorum'da görüntülendi

'Bir hayalet geziyor! Görebiliyor musunuz?' notuyla paylaştı! Çorum'da görüntülendi

Marmaray’da korkunç olay! Kadın feci şekilde can can verdi

Marmaray’da korkunç olay! Kadın feci şekilde can can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.