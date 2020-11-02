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Emine teyze ve torununu enkazdan çıkaran zabıta memuru o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından, 62 yaşındaki Emine Eren’i, 14 saat boyunca elini tuttuğu torunu 10 yaşındaki Çınar ile eşi Ünal Eren’i çıkaran ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi Zabıta Memuru Ercan Temel, o anki duygularını anlattı. Temel, "Emine teyze, torunu Çınar'ın elini sımsıkı kavramıştı" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir’de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden Akdeniz Belediyesi zabıta personeli ve arama-kurtarma gönüllüsü Ercan Temel’i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana dek 3 kişiyi canlı, 6 kişiyi de yaşamını yitirmiş halde çıkardıklarını söyledi. Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir’e varır varmaz, AFAD’ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında AVM olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef ölü olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD’ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i bulduğumuz Barış Sitesi’nde arama-kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık” dedi.

'TORUNUNUN ELİNİ SIMSIKI KAVRAMIŞTI'

Yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve iniltiler duyduklarını vurgulayan Temel, "Yıldırım Belediyesi’nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 1-1 buçuk saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar’ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi” diye konuştu.

'BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ'

“Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık” diyen Temel, “Emine teyzeyi sabaha karşı 3 buçuk saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar’ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren’i enkazdan çıkardık. Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar’ı ve dedesini enkazdan maalesef ex çıkarmak bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Temel, arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise AFAD üyesi olarak arama-kurtarma eğitimi alan ve bu tür operasyonlara daha önce katılan belediyenin zabıta memuru Ercan Temel ile yaptığı telefon görüşmesinde, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Deprem felaketi sonrası üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Gültak, "Kalbimiz ve dualarımızla İzmirlilerin yanındayız. İhtiyaç ve taleplere göre her türlü yardıma hazırız. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olacağız. Arama-kurtarma ekipleri olarak sizler de çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Çalışmalarınız esnasında kendi can güvenliğinize de çok dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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