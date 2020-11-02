Emine teyze ve torununu enkazdan çıkaran zabıta memuru o anları anlattı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir’de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden Akdeniz Belediyesi zabıta personeli ve arama-kurtarma gönüllüsü Ercan Temel’i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana dek 3 kişiyi canlı, 6 kişiyi de yaşamını yitirmiş halde çıkardıklarını söyledi. Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir’e varır varmaz, AFAD’ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında AVM olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef ölü olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD’ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i bulduğumuz Barış Sitesi’nde arama-kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık” dedi.

'TORUNUNUN ELİNİ SIMSIKI KAVRAMIŞTI'

Yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve iniltiler duyduklarını vurgulayan Temel, "Yıldırım Belediyesi’nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 1-1 buçuk saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar’ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi” diye konuştu.