Emine Ün ve kızı Duru'nun pozlarına yorum yağdı! "İkizi gibi..."

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Son dönemde aşk hayatında aradığını bulamayan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Emine Ün kızıyla pozlarını paylaştı.

Duru Kınay ile Emine Ün, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf büyük beğeni aldı. Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken anne kızı "Resmen ikizler", "Bu nasıl bir güzellik" yorumları geldi.

18 yaşındaki Duru Kınay'ı gören bazı takipçiler ise "Tıpkı babası", "Sadece gözler siz" yorumlarında bulundu.

Emine Ün de kızının pozunu "Biri ikiz mi dedi. Benim kalbimsin" notuyla paylaştı.

