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Emine Ün ve kızı Duru'nun pozlarına yorum yağdı! "İkizi gibi..."

12.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan Emine Ün, 2009 yılında boşandığı meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile fotoğrafını paylaştı. Emine Ün ve kızının fotoğrafını görenler ise "İkiz gibiler" yorumlarında bulundu.

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Son dönemde aşk hayatında aradığını bulamayan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Emine Ün kızıyla pozlarını paylaştı.

Duru Kınay ile Emine Ün, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf büyük beğeni aldı. Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken anne kızı "Resmen ikizler", "Bu nasıl bir güzellik" yorumları geldi.

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Çirkin yorumlardan bıktı! İfşa edip... Çirkin yorumlardan bıktı! İfşa edip...

18 yaşındaki Duru Kınay'ı gören bazı takipçiler ise "Tıpkı babası", "Sadece gözler siz" yorumlarında bulundu.

Emine Ün de kızının pozunu "Biri ikiz mi dedi. Benim kalbimsin" notuyla paylaştı.

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