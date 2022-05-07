Emirgan'da pes dedirten görüntü! Hep ezdiler hem fotoğraf çektirdiler: Herkes basmış ben de bastım

Emirgan Korusu’nda kartpostallık görüntü oluşturan lalelere fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi. Ziyaretçilerin, fotoğraflarının daha güzel çıkması için ezilen lalelerin üzerine çiçek kasası koyduğu da görüldü. Fotoğraf stüdyosunu andıran korudaki laleler arasında fotoğraf çekilenler kendini "herkes basmış, ben de bastım" diyerek savundu.

Laleler arasında fotoğraf çekilen bir kişi, "Herkes basmış, ben de bastım haklısınız. Herkes bastığı için, sırf resim olsun diye bastım" dedi. Başka bir kişi ise, "Lalelere basmıyoruz, daha önce basılan yerdeyiz. Daha önce basılmasaydı, basmazdım" diyerek kendini savundu.

"HİÇBİR ŞEYE SAYGI KALMADI"

Ayfer Akıncı, "Gerçekten çok üzücü. O kadar emek veriliyor, bu kadar güzelliğin bu şekilde heba edilmesi yazık. Her şeye saygı göstermek lazım ama maalesef zamanımızda hiçbir şeye saygı kalmadı" dedi.

Emirgan Korusu’nu ziyarete gelen Hüseyin Gürtekin de, "Bu durumu görünce çok üzülüyorum. Bu buraya nasıl dikilmiş, bunu düşüneceksin biraz. Yağmurda, çamurda insanlar buraya emek vermiş. Resim çekilecekseniz, durup kenarda çekilin" diye konuştu.

''ŞU AN BURADA YIKIM VAR''

Gülay Bayçer de, "Geçen sene geldiğimizde harikaydı, basmaya, girmeye kıyamazdın. Şu anda burada resmen bir yıkım var. Buranın lale için bir gezme özelliği kalmamış. Çok yazık. Şu anda üzülerek geziyorum. Misafirlerimi getirdim ama hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

Balıkesir’den Emirgan Korusu’nu gezmeye geldiğini belirten bir kişi de, "Gerçekten çok üzüldüm. Gerekli önlem ve koruma yapılmamış. Lalelerin hep üzerine basılmış. Bizler vatandaş olarak çok dikkat etmeliyiz" dedi.

(DHA)

