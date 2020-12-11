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Emma Stone bir kere daha ekrana dönüyor! The Curse için hazırlıklar başladı

11.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Emma Stone bir kere daha ekrana dönüyor! The Curse için hazırlıklar başladı

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone bir kere daha ekrana gelmeye hazırlanıyor. Emma Stone, Safdie Kardeşler’in Nathan Fielder ile birlikte hazırladığı The Curse dizisinde boy gösterecek.

Josh ve Benny Safdie, nam-ı diğer Safdie Kardeşler, geçtiğimiz yıl Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği Uncut Game ile övgü dolu sözler almışlardı. Safdie Kardeşler, Nathan Fielder ile birlikte hazırladığı The Curse dizisiyle bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekmeyi hedefliyor. Dizinin pilot bölümü Showtime’dan resmen onay almıştı. Emma Stone ile anlaşan dizi şimdiden beklentileri yükseltti.

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EMMA STONE DİZİYİ KABUL ETTİ

Sinema dünyasından birbirinden etkileyici işlere imza atan Safdie Kardeşler’in ilk dizi projesi olmasıyla heyecan yaratan The Curse başrolünde, genç yaşta üç Oscar adaylığı kazanan, bununla da kalmayıp La La Land ile ödülün sahibi olan Emma Stone yer alacak. Kariyerinin başında çeşitli dizilerde ufak roller üstlenen Stone, sinema dünyasında kendisini ispatladıktan sonra da Netflix yapımı Maniac ile dizi dünyasında varlık göstermişti.

THE CURSE KONUSU

The Curse izleyicileri, ev dekorasyonu ve renovasyon temalı reality show‘ların yayınlandığı HGTV kanalında yayınlanan bir programın kamera arkasına götürecek. Flipanthropy adını taşıyan bu hayali dizinin merkezinde yer alan çiftin evliliği şok etkisi yaratan bir hakaret yüzünden tehlikeye girecek.

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