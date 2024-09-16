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  4. Emmy Awards 2024 kırmızı halısında Rita Ora yine başrolde! Kocası elini eteğinin altına sokup...

Emmy Awards 2024 kırmızı halısında Rita Ora yine başrolde! Kocası elini eteğinin altına sokup...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 10:03
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4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine giren Rita Ora ile Taika Waititi her kırmızı halıda adından söz ettiriyor. Emmy Awards 2024 kırmızı halısında ünlü yönetmen yine karısı için elinde geleni yaptı.

Emmy Awards 2024 kırmızı halısında Rita Ora yine başrolde! Kocası elini eteğinin altına sokup...

Özgür, yenilikçi ve etkileyici bir moda anlayışına sahip Rita Ora her kırmızı halıda adından söz ettiriyor. Bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Görkemli törenin kırmızı halısı da oldukça etkileyiciydi. Rita Ora geceye yönetmen eşi Taika Waititi ile katıldı.

Her etkinlikte hem iddialı tarzı hem de tavırlarıyla adından söz ettiren Ora yine tarzıyla dikkat çekti.

Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Kocası düzeltince... Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Kocası düzeltince...

HER ZAMAN YARDIMCI

Rita Ora'nın kocası Taika Waititi, eşinin 2024 Emmy Ödülleri'nde pembe tüylü elbisesiyle mükemmel bir görünüm elde etmesine yardımcı olmak için hazırdı.

UIY

Rita'nın kocası, 76. yıllık Primetime Emmy Ödülleri'nin göz kamaştırıcı kırmızı halısında ona yardım etmekten çekinmedi.

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Ünlü yönetmen şarkıcının mükemmel bir çekim elde etmesi için Rita'nın elbisesindeki göz alıcı tüylü süslemeleri parlatmakla meşgul görülüyordu. Ellerini eteğinin altına sokmaktan çekinmeyen Waititi o anlarla "Hanımcılık kazanacak" dedirtti.

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine girmişti.

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Rita Ora
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