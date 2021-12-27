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  4. Emmy ödüllü yönetmen Jean-Marc Vallee hayatını kaybetti

Emmy ödüllü yönetmen Jean-Marc Vallee hayatını kaybetti

27.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy ödüllü yönetmen Jean-Marc Vallee, 58 yaşında yaşamını yitirdi. 2013 yılında çektiği Dallas Buyers Club filmiyle çok sayıda Oscar adaylığı elde eden yönetmenin ölüm sebebi açıklanmadı.

Emmy ödüllü yönetmen Jean-Marc Vallee hayatını kaybetti

2013 yılında vizyona giren Dallas Buyers Club filmiyle çok sayıda Oscar adaylığı elde eden ve Big Little Lies dizisi ile de Emmy Ödülü sahibi olan ünlü yönetmen ve yapımcı Jean-Marc Vallee, Kanada’da yaşamını yitirdi.

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ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Quebec’te öldüğü belirtilen Valle ile ilgili açıklamayı temsilcisi Bumble Ward yaptı. Ward, “Valle hafta sonu Quebec’te kaldığı kabinde ansızın yaşamını yitirdi” dedi. Ward, ünlü yönetmenin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams ve Jake Gyllenhaal gibi isimlerle çalışan Valle, 2009 yılında Emily Blunt’ın başrolünü üstlendiği The Young Victoria isimli filmle tanınmıştı.

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı Dallas Buyers Club ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

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