MAGAZİN

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Aşırı tutumluğu ile nam salan Emrah Erdoğan önceki akşam Arnavutköy’deki Adem Baba adlı balıkçıdaydı.

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Şarkıcının menajeri çıkışta muhabirlerin görüntü almasına engel olmak istedi.

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Şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan, oğlu Elyesa, kızı Eleysa ve annesi Ayten Erdoğan’la Arnavutköy’deki Lipari Balık’ta yemek yedi. Yemek sonrası kapıda muhabirlerin beklediğini öğrenen Emrah’ın keyfi kaçtı.

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İşletme sahibine “Onları buradan gönderin, yoksa hesap ödemem” diye bağırdı.

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Menajeri de habercilere “Emrah oğlu Tayfun’a dair soru sormanızı istemiyor” dedi.


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emrah küçük emrah

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ilginç bir kişilik..böyle böyle zengin olunuyor demekki
ukala
merhaba arkadaşlar iyi akşamlar de çık git ne var bunda bu kadar büyütecek
acıların çocuğu emrah koş koş
ne kadar benimsemesende o senin evladın kanın çocuğun ne suçu var suçlu arıyorsak sensin suçlu emrah efendi nıkahsı birliktelik kurdun.
ADAM HER KRİZİ ALEYHİNE ÇEVİRİYOR HESAPTAN YIRTMAK İÇİN GAZETECİLERİ KENDİ BİLE ÇAĞIRMIŞ OLABİLİR.
Niye?kucağındaki çocuğu onun çocuğuda Tayfun yumurtadanmi çıktı?merak etme sen ne kadar inkar etsende cocugunu kanunlar tarin öldüğün zaman çatır çatır cocugun hakkini verir.
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