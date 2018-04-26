Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Şarkıcının menajeri çıkışta muhabirlerin görüntü almasına engel olmak istedi.

Şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan, oğlu Elyesa, kızı Eleysa ve annesi Ayten Erdoğan’la Arnavutköy’deki Lipari Balık’ta yemek yedi. Yemek sonrası kapıda muhabirlerin beklediğini öğrenen Emrah’ın keyfi kaçtı.

İşletme sahibine “Onları buradan gönderin, yoksa hesap ödemem” diye bağırdı.

Menajeri de habercilere “Emrah oğlu Tayfun’a dair soru sormanızı istemiyor” dedi.



