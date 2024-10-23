Emrah oğlunu 'Küçük Emrah' diyerek sahneye çıkardı, tepki yağdı: Tayfun nerede?

Sibel Kirer ile 2014 yılında nikâh masasına oturan Emrah'ın 2 çocuğu olmuştu. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyordu.

Ancak geçtiğimiz akşam Emrah oğlu Elyesa'yı sahneye çıkardı ve oğluyla birlikte şarkı söyledi.

Emrah oğlu Elyasa Erdoğan'la sahnede düet yaptı ve oğlunu seyircilere "Küçük Emrah" diye tanıttı.

AKILLARA TAYFUN GELDİ

O anlar sosyal medyada gündem olunca ise tepkiler gecikmedi. Herkesin aklına Emrah'ın diğer oğlu Tayfun geldi.

Emrah ve küçük oğlunu görenler "Tayfun şok", "Keşke Tayfun da olsaydı", "Yazık Tayfun ne düşünüyordun", "Diğer garibimin suçu günahı neydi de babalık yapmadı?" tepkilerinden bulundu.

Emrah’ın nikah dışı evlilik sonucunda dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan’ı kabul etmesi çok uzun sürmüştü. Ünlü şarkıcı, 1991’de doğan Tayfun'u yedi yaşında yapılan DNA testi sonucunun uyumlu çıkması sonucu kabullenmek zorunda kalmıştı.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE DE GİTMEDİ

Tayfun, senelerce kendini babasına kabullendirmeye çalışmıştı. Emrah ise oğluna Bursa’da bir ev vererek, mirastan hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı. Babasının tüm haklardan feragat ettiğine dair belge imzalatarak bağlarını kopardığı Tayfun, bir süre Emrah'la görüşmeye çalışmış, fakat her defasında reddedilmişti.

Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlenmişti. Çiftin nikâh şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olmuştu. Nikâh törenine gitmeyen Emrah'ın, oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyada nikâha ilişkin herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.