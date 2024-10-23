Kimse anlam veremedi! Madonna bi yandan yemek yedi bi yandan göğüslerini tuttu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında otel odasında bilinci kapalı halde bulunan ve yoğun bakımda ciddi bakteriyel enfeksiyon tedavisi gören Madonna, ölümden dönmüştü. Geçtiğimiz ay kardeşi Christopher Ciccone'yi kaybeden Madonna görünen o ki zor günleri atlattı.

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Madonna Instagram'ına yüklediği bir dizi müstehcen yeni fotoğrafla gündeme geldi.

Görüntülerde, 66 yaşındaki süperstar, bir otel ya da evlerinden birinin boş odası gibi görünen bir yerde üstsüz yemek yerken görülüyor.

Fotoğraflarda herhangi bir kıyafet giymemiş gibi görünen Madonna çeşitli göz alıcı aksesuarlar taktı.

Makyaj olarak abartılı eyeliner, pembe göz farı, sahte kirpikler ve bronzlaştırıcı kullanarak dikkat çeken Madonna bir yandan yemek yedi bir yandan göğüslerini peçeteyle kapattı.



Madonna'nın bu garip pozları sosyal medyada tepki gördü. Madonna hayranları pop müziğin kraliçesine bu pozları yakıştırmadı.