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Kimse anlam veremedi! Madonna bi yandan yemek yedi bi yandan göğüslerini tuttu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.10.2024 09:25
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Pop müziğin ikonik ismi Madonna müstehcen paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bir yandan yemek yiyen bir yandan göğüslerini elleriyle kapatmaya çalışan Madonna tepki çekti.

Kimse anlam veremedi! Madonna bi yandan yemek yedi bi yandan göğüslerini tuttu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında otel odasında bilinci kapalı halde bulunan ve yoğun bakımda ciddi bakteriyel enfeksiyon tedavisi gören Madonna, ölümden dönmüştü. Geçtiğimiz ay kardeşi Christopher Ciccone'yi kaybeden Madonna görünen o ki zor günleri atlattı.

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Madonna Instagram'ına yüklediği bir dizi müstehcen yeni fotoğrafla gündeme geldi.

Görüntülerde, 66 yaşındaki süperstar, bir otel ya da evlerinden birinin boş odası gibi görünen bir yerde üstsüz yemek yerken görülüyor.

Fotoğraflarda herhangi bir kıyafet giymemiş gibi görünen Madonna çeşitli göz alıcı aksesuarlar taktı.

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Makyaj olarak abartılı eyeliner, pembe göz farı, sahte kirpikler ve bronzlaştırıcı kullanarak dikkat çeken Madonna bir yandan yemek yedi bir yandan göğüslerini peçeteyle kapattı.

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Madonna'nın bu garip pozları sosyal medyada tepki gördü. Madonna hayranları pop müziğin kraliçesine bu pozları yakıştırmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Madonna
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