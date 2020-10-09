Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç aşkını itiraf etti!

Son günlerde eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur’la cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Eski sevgilisi Erdi Sungur’un şoke eden cinayet planı açıklamalarının sonrasında iddiaları kesin bir dille reddeden Yağmur Sarnıç yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

Katıldığı televizyon programlarında Emre Aşık’ı öldürmek için plan yaptıklarını iddia eden Erdi Sungur’un “Düzce’de bir evde kalıyorduk. Keşif yaparken mezar yeri bakıyorduk. Plan Emre’yi öldürmekti” sözleri soğuk duş etkisi yaratmıştı. Hakkında ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanlayan Yağmur Sarnıç işletmeci Baycan Şentürk’le yeni bir aşka yelken açtı.

YAĞMUR SARNIÇ’TAN ROMANTİK PAYLAŞIM



Boşanma süreci devam eden Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki kavga gittikçe büyüyor. Magazin basınında geniş yankı uyandıran ikili arasındaki olaylarda yeni bir cephe daha açıldı. Erdi Sungur’la ilişkisini reddeden Yağmur Sarnıç yeni sevgilisini takipçilerine tanıttı. İşletmeci Beycan Şentürk’ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sarnıç, “Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın aşkım” notunu ekledi.