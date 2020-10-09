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Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç aşkını itiraf etti!

09.10.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç aşkını itiraf etti!

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç yeni aşkını itiraf etti. Yağmur Sarnıç’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım magazin gündemine oturdu.

Son günlerde eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur’la cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Eski sevgilisi Erdi Sungur’un şoke eden cinayet planı açıklamalarının sonrasında iddiaları kesin bir dille reddeden Yağmur Sarnıç yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

Katıldığı televizyon programlarında Emre Aşık’ı öldürmek için plan yaptıklarını iddia eden Erdi Sungur’un “Düzce’de bir evde kalıyorduk. Keşif yaparken mezar yeri bakıyorduk. Plan Emre’yi öldürmekti” sözleri soğuk duş etkisi yaratmıştı. Hakkında ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanlayan Yağmur Sarnıç işletmeci Baycan Şentürk’le yeni bir aşka yelken açtı.

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'dan olay itiraf! 'Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip...'Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'dan olay itiraf! 'Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip...'

YAĞMUR SARNIÇ’TAN ROMANTİK PAYLAŞIM

yağmur sarnıç
Boşanma süreci devam eden Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki kavga gittikçe büyüyor. Magazin basınında geniş yankı uyandıran ikili arasındaki olaylarda yeni bir cephe daha açıldı. Erdi Sungur’la ilişkisini reddeden Yağmur Sarnıç yeni sevgilisini takipçilerine tanıttı. İşletmeci Beycan Şentürk’ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sarnıç, “Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın aşkım” notunu ekledi.

Yağmur Aşık'la yakalanan Erdi Sungur: Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptıkYağmur Aşık'la yakalanan Erdi Sungur: Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptık

YAĞMUR SARNIÇ’IN SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

BEYCAN ŞENTÜRK2
Emre Aşık, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç arasında yaşanılan olaylarla ilgisi olmadığının altını çizen Baycan Şentürk avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapmayı tercih etti. Yazılı ve görsel medyada hakkında çıkan haberlerin üzerine açıklama yapmayı seçen Şentürk, aile ve iş hayatını etkileyen olumsuz durumlar için suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

İşte Baycan Şentürk’ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama;

BAYCAN ŞENTÜRK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
beycan kardeş bu kadın n0rmal degil yarın seni de 0rtadan kaldırmak ister y0L yakınken vazgeç bu sevdadan
iki keko gibisiniz
zengin birini daha buldu

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