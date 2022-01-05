Emre Büber'den olay MasterChef sözleri! ''Başarı emekle olur, mobbingle değil!''

MasterChef Türkiye'ye vedasıyla milyonları ağlatan Emre Büber, sessizliğini bozdu. Dün, YouTube kanalındaki bir yoruma cevap veren Emre Büber'in, ''Başarı emekle olur; mobbingle değil.'' sözleri dikkat çekti.

''KİMSENİN ÖNÜNE TAŞ KOYMADIM''

Yarışmadan elendikten sonra YouTube kanalındaki içeriklerine yoğunlaşan Emre Büber, bir takipçisinden gelen ''Ne de çok yakışırdı üstüne, adının olduğu şef gömleği'' yorumuna yanıt verdi. Büber, ''Benim dünya çapında başarılı olan restoranlarda çok güzel adımın yazılı olduğu önlüklerim oldu. Hem de bunları aşçılık okulu veya herhangi bir eğitimim olmadan aldım. Gurbet elde kendi başıma başardım. Başarı emekle olur; lafla, mobbingle değil. Kimsenin önüne hiçbir zaman taş koymadım, koymam da. Bırakalım giysinler önlüklerini, hevesini alsınlar bazıları.'' sözleriyle kafa karıştırdı.

''SÖZÜM, BENİ YARIŞMADAN SOĞUTANA GELSİN!''

Yorumunun tepki topladığını belirten Emre Büber, ''Ben orada isim belirtmedim ve bu yorumu yazarken de kimin önlük aldığını bilmiyordum. Üzerine alınanlar demek ki mobbing uyguladıklarını düşünüyorlar. Sözüm, beni yarışmadan soğutana gelsin!'' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın, ani vedasıyla herkesi üzen Emre Büber'e, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde iş teklif ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca, elenen yarışmacıları geri getirmek için oynanan ikinci şans oyununun da, Emre Büber'in geri dönmesi için düzenlendiği öne sürülmüş, Emre Büber'in bu teklifi kesin bir dille reddettiği konuşulmuştu.



