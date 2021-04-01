Emre Kınay hakkında olay ifşa! 'Gece evine gittim...'

Emre Kınay hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Eda Kaçar adlı kadının açıklamaları dinleyenleri çok şaşırttı. Genç kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı oyuncu Emre Kınay tarafından hem psikolojik şiddet gördüğünü hem de tacize maruz kaldığını dile getirdi. Bu olayın ünlü oyuncunun evinde yaşandığını kaydeden Kaçar, Kınay'ın o sırada alkol da aldığını belirterek kendisini yaşananların ardından evden kovduğunu öne sürdü.

"ÇOK ISRAR ETTİ, GECE GİTTİM"

Canlı yayına telefonla bağlanan Eda Kaçar adlı kadın, Kınay ile önce sosyal medya üzerinden mesajlaştığını ardından ise telefon üzerinden iletişime geçtiklerini söyledi. Üç ay boyunca ünlü oyuncu ile konuştuklarını kaydeden Kaçar, ''3 ay gibi bir süre konuştuk, her gün görüntülü. Benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi, ısrar etti. O gece gittim çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu planlı bir şey değil.'' dedi.