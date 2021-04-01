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Emre Kınay hakkında olay ifşa! 'Gece evine gittim...'

01.04.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Kınay hakkında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. Oyuncuyla sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Eda Kaçar adlı kadın, Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Emre Kınay’ın kendisine hem psikolojik şiddette hem de tacizde bulunduğunu söyleyen genç kadın, 3 ay boyunca görüştüklerini dile getirdi.

Emre Kınay hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Eda Kaçar adlı kadının açıklamaları dinleyenleri çok şaşırttı. Genç kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı oyuncu Emre Kınay tarafından hem psikolojik şiddet gördüğünü hem de tacize maruz kaldığını dile getirdi. Bu olayın ünlü oyuncunun evinde yaşandığını kaydeden Kaçar, Kınay'ın o sırada alkol da aldığını belirterek kendisini yaşananların ardından evden kovduğunu öne sürdü.

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"ÇOK ISRAR ETTİ, GECE GİTTİM"

Canlı yayına telefonla bağlanan Eda Kaçar adlı kadın, Kınay ile önce sosyal medya üzerinden mesajlaştığını ardından ise telefon üzerinden iletişime geçtiklerini söyledi. Üç ay boyunca ünlü oyuncu ile konuştuklarını kaydeden Kaçar, ''3 ay gibi bir süre konuştuk, her gün görüntülü. Benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi, ısrar etti. O gece gittim çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu planlı bir şey değil.'' dedi.

"TACİZ ETMEYE BAŞLADI"

Programda o gece gittiği Kınay'ın evinde aralarında bir şey geçmediğini kaydeden Eda Kaçar, "Eve doğum günümü kutlamak için gittim. Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi. Gereksiz tepki gösterdi telefonumu falan istedi. Anlayamadım bir anda çok agresifleşti korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim sonra o da evden kovdu.'' ifadesinde bulundu.

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GÖZLER EMRE KINAY’DA

Eda Kaçar, sözlerini "Sosyal medyada olan paylaşımları, kadınlara yönelik farkındalıkları samimi geldi. Eğer konu haber olsaydı darp etti, taciz etti derdim. Böyle paylaşımlar yapıyor ama hayatındaki kadınlara böyle davranıyor. Ben bunun duyulmasını istedim" şeklinde sonlandırdı. Öte yandan Kınay'dan bu iddiaların ardından herhangi bir açıklama gelmedi.

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Emre Kınay
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