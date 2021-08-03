Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, orman yangınlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. "Saçmasapan şeyler dönüp duruyor. Bir, abim ablam Marmaris’te, yeğenim Selimiye’de. Durdurulmuş bir yangın yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim" diyen Kınay, TRT’ye tepki göstererek, "Söylediği yalanlar ortalıkta. Aleni yalan niye söylenir, onu gidip oraya sorun" ifadelerini kullandı.
İkincisi, evrensel çağrıyı ülkenin bu işlerden sorumlu insanlarının yapması gerektiği halde yapmadığı için istiyoruz. Şu sorulara da cevap istiyoruz. Her yangında koşan piyade, jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor?
Siz niçin söndürebileceğiniz uçakları kontrol altına aldık dediğiniz şey, taşlık bölgeye gelene kadar yanmasına ettiğiniz müsaade. Orada can kaybımız yok diyor bazı yetkililer. Kaplumbağa senin can kaybın değil mi? O toprağın altında o toprağı kabartan solucan sizin canlınız değil mi?
TOKİ bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi arlanmıyorsunuz? Güney sınırında deli gibi Mazı, Çökertme yanıyor, her yer yanıyor. Gidemiyoruz hiçbir yere, bütün yollar kapalı.
Bu ülke çok mu zengin? Ödeyin o zaman uçakların kiralık paralarını. Gelsin o zaman bu uçaklar, yangınları söndürsünler. Zengin devlet öyle olur.
Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya’dan, İspanya’dan istersin Yunanistan’ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin, gidersin İtalya’dan, İspanya’dan alırsın uçağı, ‘kirası ne kadar kardeşim’ dersin, tamam mı? Verirsin bu ülkenin ciğerini korursun. Bu ülkenin yabanını, kurdunu, kuşunu, arısını korursun.
Artık yeter. Artık yeter. İnsanlar yanıyor. Hayvanlar yanıyor. Ülke yanıyor. Farkında değil misiniz? Manavgat’tan her gün insanlar çığlık çığlığa bağırıyor. Yardım, ne yardımı gönderebilirim? Gariban vatandaşım, sen devletsin.
Devletsen diplomatik olarak iletişime geçip kadim dostum dediğin o devlet adamlarından Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan İtalya’nın Başbakanı’ndan İspanya’nın kralından, başbakanından gidip konuşacaksınız, o uçakları buraya getirip, bu ülkenin yangınını söndürüp köylüsünü, çiftçisini, keçisini, koyunu, otunu, sapını kurtaracaksınız. Bu millet size bu yüzden vergi veriyor.
Delirttiniz herkesi. Köylü yandı, çiftçi yandı, işçi yandı, herkes yandı. Fiziki olarak yandı.
Bu kundakları yarın öbür gün çıkıp falanca çıkarttı, filanca yaktı diyeceksiniz, bilmem ne. Bu yangından kim alan açıp menfaat sağlıyorsa o yaktı.
Bu alanlardan kim o Titanic Otel örneğinde olduğu gibi, asla çivi çakılmayacak dediğiniz yere, Titanic diye bir otel yapıldı. Şimdi de yanan yerlerden bir tanesi, o otelin bağlantılı olduğu toprak alan.
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