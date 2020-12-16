Emre Tyler Mays'ı öldüren Akın Kutlu'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, olayda hayatını kaybeden Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ve babası Randolph Mays ile taraf avukatları katıldı.

Ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

EN AĞIR CEZA VİCDAN AZABI ÇEKMEM

Mahkeme, sanık Kutlu'ya son sözünü sorduğunda, sanık "Bu olay milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum" dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme maktulün çocuk olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

KARARDAN DOLAYI HEYETE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Figen Mays, "Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi, bizim başımıza geldi. Bu suç örgütü bir aile. Babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için 'Ben çok pişmanım ama yanlışlıkla işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın' diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Fakat cezam neyse razıyım demedi çünkü bunlar suç makinesi insanlar. Bu insanların sokakta dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan dolayı mahkeme heyetine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.