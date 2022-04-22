Emre Yıldır olayı ile Vedat Tarhan günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Üniversite öğrencisi 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunan yakını sebebiyle intihar etmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası, Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir? Vedat Tarhan tahliye mi edildi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Kan donduran olaya ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik...

EMRE YILDIR OLAYI NEDİR?

Emre Yıldır 23 yaşında bir üniversite öğrencisiydi.

Emre Yıldır, 9 yaşından itibaren, o dönem evlerinde kalan Vedat Tarhan tarafından seneler boyunca cinsel istismara uğradığını söylemiştir. Emre Yıldır, önce yaşadıklarından kimseye bahsetmedi, fakat üniversiteden mezun olduktan sonra; askerde görevli bir komutana anlatmıştır.

Mide bulandıran olay komutanın, Emre Yıldır'ın ablasına durumu anlatması ile gün yüzüne çıktı.

Anne Hülya Oya Yıldır’ın ısrarı sonrası Emre Yıldır, kendisine istismarda bulunan kişinin, akrabaları Vedat Tarhan olduğunu söyledi.

Anne Hülya Oya Yıldır, bunun üzerine şok yaşadı. Daha sonra Emre Yıldır, kendisine küçük yaştan itibaren dehşeti yaşatan Tarhan’a yönelik suç duyurusunda bulundu.

Emre, yaşadıklarını delillendirmek için Vedat Tarhan'la görüşmek istedi. Ablalarının başka bir araçla adım adım takip ettiği Emre, aracın içinde Tarhan’ı konuşturdu.

Ses kaydı alan Emre Yıldır, savcılığa başvurdu. Tarhan hakkında suç duyurusunda bulunan Emre, soruşturmadan bir haber çıkması için uzun süre bekledi. Bir süre sonra bunalıma giren Emre Yıldır, yaşadığı ızdıraba dayanamayarak 29 Nisan 2019 tarihinde, ailesi ile yaşadıkları Çorlu’da bulunan apartmanın 15’inci katından atlayarak hayatını sonlandırdı.

EMRE YILDIR OLAYINDAKİ VEDAT TARHAN KİMDİR?

Emre Yıldır'ın yaşamanı sonlandırmadan önce yaptığı açıklamaua göre; bir dönem evlerinde kalan akrabası Vedat Tarhan, Emre Yıldır'a 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunmuştur.

71 yaşında olduğu bilinen Vedat Tarhan'ın yargılanması Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tarhan mahkemede yaptığı savunmada, Yıldır’a yönelik bir istismarının olmadığını söyledi. Ancak mahkeme, Tarhan’a, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 26 yıl hapis cezası verdi.

VEDAT TARHAN TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Karara itiraz edildi. Bu kez karar, itiraz sonrası Yargıtay’a taşındı. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.

Yıldır Ailesi’nin avukatı Merve Uçanok konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da ‘onama’ talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık”

EMRE YILDIR KİMDİR?

Emre Yıldır, Çorlu'da 9 yaşından itibaren üniversite kazanana kadar yakını tarafından cinsel istismara uğramıştır.

Emre Yıldır, 29 Nisan 2019 tarihinde oturduğu apartmanın 15'inci katından atlayarak intihar etti.

İntihar etmeden bir ay önce 2002 – 2003 yılları arasında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın kendisini 2011 yılına kadar istismar ettiğini açıkladı. Abla Derya Gür, 14 Şubat'ta askeriyede bir el şakası sonucu sinir krizi geçirip komutanları tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, cinsel istismarı ailesine açıklamasının bu olaydan birkaç gün sonra gerçekleştiğini açıkladı.

