En büyük özelliği nadirliği: Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı! İşte özellikleri

Lamborghini spor otomobilleriyle oldukça farklı bir konuma sahip. Bu yönüyle her tanıttığı otomobil ile gündem olmayı bir şekilde başaran firma, Lamborghini Sian Roadster ile de bunu başarmış gibi görünüyor. Fakat bu kez otomobilin gündem olma nedeni sunduğu üstün özelliği, diğer tüm muadillerini geride bırakan hızı veya şaşırtan motor performansı değil, üretim adeti.

LAMBORGHİNİ SİAN ROADSTER TASARIMI İLE NELER SUNUYOR?

Lamborghini Sian Roadster'ın üretim adetine geçmeden önce tasarımına bir göz atalım isterseniz. Yeni Sian Roadster, oldukça şık bir tasarım ile geliyor. Otomobilin tavanı tamamen açılabiliyor. Spor otomobil olması maksadıyla Lamborghini Sian Roadster, kapılarının hemen arkasında ise hava kanalları bulunduruyor. Tabi bu hava kanallarına, bir de hidrolik destekli arka kanat eşlik ediyor. Böylece otomobil aksesuarlarıyla da şıklığını tamamlıyor.

Lamborghini Sian Roadster'ın arka stopları da birer göz gibi görünüyor. Arka tarafında daha keskin hatlar gördüğümüz otomobil, egzoz çıkışlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

LAMBORGHİNİ SİAN ROADSTER MOTOR ÖZELLİKLERİ

Biraz da Lamborghini Sian Roadster'ın motoruna bakalım. Lamborghini Sian Roadster'da 6,5 litrelik V12 motor bulunuyor. Bu motor Lamborghini Aventador SVJ'de kullanılan motorun aynısı olsa da Lamborghini mühendisleri bu motora bazı eklemeler yapmış durumda.