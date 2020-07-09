En büyük özelliği nadirliği: Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı! İşte özellikleri

Lamborghini spor otomobilleriyle oldukça farklı bir konuma sahip. Bu yönüyle her tanıttığı otomobil ile gündem olmayı bir şekilde başaran firma, Lamborghini Sian Roadster ile de bunu başarmış gibi görünüyor. Fakat bu kez otomobilin gündem olma nedeni sunduğu üstün özelliği, diğer tüm muadillerini geride bırakan hızı veya şaşırtan motor performansı değil, üretim adeti.
Lamborghini Sian Roadster'ın üretim adetine geçmeden önce tasarımına bir göz atalım isterseniz. Yeni Sian Roadster, oldukça şık bir tasarım ile geliyor. Otomobilin tavanı tamamen açılabiliyor. Spor otomobil olması maksadıyla Lamborghini Sian Roadster, kapılarının hemen arkasında ise hava kanalları bulunduruyor. Tabi bu hava kanallarına, bir de hidrolik destekli arka kanat eşlik ediyor. Böylece otomobil aksesuarlarıyla da şıklığını tamamlıyor.
Lamborghini Sian Roadster'ın arka stopları da birer göz gibi görünüyor. Arka tarafında daha keskin hatlar gördüğümüz otomobil, egzoz çıkışlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Biraz da Lamborghini Sian Roadster'ın motoruna bakalım. Lamborghini Sian Roadster'da 6,5 litrelik V12 motor bulunuyor. Bu motor Lamborghini Aventador SVJ'de kullanılan motorun aynısı olsa da Lamborghini mühendisleri bu motora bazı eklemeler yapmış durumda.
Bu eklemelerden biri 48 voltluk yarı hibrit sistem. Bu sistem sayesinde otomobil 820 beygir güç üretebiliyor ve 0'dan 100 km/s'e hızlanmasını sadece 2,9 saniyede tamamlayabiliyor. Bu da otomobili, Lamborghini'nin ürettiği en hızlı otomobil yapıyor. Fakat bu hız, birçok hibrit araçta gördüğümüz üzere sınırlandırılıyor. Bu otomobilde ise söz konusu hız sınırı 350 km/s.
Lamborghini Sian Roadster için beklenen ana geldik. Lamborghini daha önce Sian Coupe modelini 63 adet üretmiş ve koleksiyonerlere bir nevi göz kırpmıştı. Fakat Lamborghini Sian Roadster, Lamborghini'nin açıklamasına göre sadece 19 adet üretilecek. Sanıyoruz ki Sian Roadster'ın fiyatının ne kadar yüksek olduğunu bu bilgiden bile tahmin edebilirsiniz. Ancak şaşırtıcı olan ise şu; 19 otomobilin tamamı şimdiden satıldı bile. Yani isteseniz de 0 km bir Lamborghini Sian Roadster satın almanız mümkün değil.
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