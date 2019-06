En çok çocuklar tüketiyor ama kansere neden oluyor!

Pizza, işlenmiş et çeşitleri, hamburger gibi yiyecekler yüksek ısıya maruz kaldıklarında içlerinde bulunan şeker ve protein oranları artar. Yüksek ısıda artan protein ve şeker değeri birbirleriyle reaksiyona girerler. Bu birleşim gelişmiş glikasyon son ürünlerini (AGE’s) ortaya çıkarıyor.

Gelişmiş glikasyon ürünler ise hayati organlarda iltihaplanmaya yol açıyor. Bu iltihaplanma ise kansere, kalp hastalıklarına ve özellikle de alzheimer'a neden olabiliyor. Ne yazık ki bu besinler özellikle çocukları etkiliyor.

Yapılan bazı çalışmalar, yüksek glikasyon ürünleri tüketiminin bunama ve alzheimer hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu. Proceedings Of The National Academy Of Sciences’ın bir raporunda bu besinleri yiyen deneklerin algılama becerilerinde düşüş olduğu tespit edildi.

Uzmanlar bu etkilere maruz kalmamak için yiyeceklerin yüksek ısıdan ziyade buharda, düşük ısıda pişirilmesini öneriyor. Hayvansal gıdalar yüksek miktarda protein içeriyor, örneğin ette yüksek miktarda glikasyon son ürünleri bulunuyor. Sebzeler, meyveler ve tam tahıllarda pişirildikten sonra çok düşük miktarda glikasyon son ürünleri bulunuyor. Kızartma, fazla pişirme ve ızgara AGE içeriğini artırıyor.

Uzmanlar sahanda yumurta yerine haşlanmış yumurta, sucuk kızartması yerine 3 dakikada mikrodalgada pişirme, kavrulmuş kuru yemiş yerine çiğ kuru yemişlerin yenmesini tavsiye ediyorlar.