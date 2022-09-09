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En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

09.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alara Ertük, 2004 ve 2007 yılları arasında yayınlanan En İyi Arkadaşım dizisinde hayat verdiği Alara rolü ile akıllara kazındı. Alara Ertük, dizinin sona ermesinden yıllar sonra sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın yer aldığı En İyi Arkadaşım dizisi, keyifli konusu ve başarılı oyuncularıyla bir neslin aklına kazındı. Dizide dikkat çeken çocuk oyunculardan biri de Alara Ertürk idi. Şimdilerde 27 yaşında olan Ertük, son haliyle görenleri şaşırttı.

ALARA ERTÜRK SON HALİ

En İyi Arkadaşım dizisinin Alara'sı koca kız oldu.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Dizide Barış'ın büyük aşkı Alara'ya hayat veriyordu.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Bir zamanların çocuk starı şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Alara'nın sosyal medya pozlarına takipçileri, "Hala boncuk gibisin", "Barış'ı unuttun mu?" gibi yorumlar yaptı.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

İşte Alara Ertürk'ün pozlarından bazıları...

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

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Hamdi Alkan en iyi arkadaşım sosyal medya hamdi yaşında
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