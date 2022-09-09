En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı Alara Ertük koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın yer aldığı En İyi Arkadaşım dizisi, keyifli konusu ve başarılı oyuncularıyla bir neslin aklına kazındı. Dizide dikkat çeken çocuk oyunculardan biri de Alara Ertürk idi. Şimdilerde 27 yaşında olan Ertük, son haliyle görenleri şaşırttı.

ALARA ERTÜRK SON HALİ

En İyi Arkadaşım dizisinin Alara'sı koca kız oldu.

Dizide Barış'ın büyük aşkı Alara'ya hayat veriyordu.

Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bir zamanların çocuk starı şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Alara'nın sosyal medya pozlarına takipçileri, "Hala boncuk gibisin", "Barış'ı unuttun mu?" gibi yorumlar yaptı.

İşte Alara Ertürk'ün pozlarından bazıları...





