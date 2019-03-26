En iyi bilim kurgu filmleri listesi: Son yılların ve tüm zamanların en iyi yapımları

Teknolojik gelişmelerin önüne geçilemez bir şekilde her geçen gün artarak devam etmesi, henüz zihnimizde kurgulayamadığımız gelişmelere karşı beklentimizi de artırıyor. Bu beklenti zaman geçtikte bilim kurgu türündeki filmlere daha sıcak bakmamızı sağlarken bazı yapımların ufkumuzu açacak nitelikte gerçeklik payının bulunduğunu da söylemek mümkün. EN İYİ BİLİM KURGU FİLMLERİ Tüm sinema türlerinde olduğu gibi bilim kurgu yapımı olarak üretilen filmler arasında, nitelik olarak düşük filmlerin sayısı maalesef ki nitelikli filmlerden çok daha fazla. Dolayısıyla bu, iyi bir film izlemek konusunda hassas olanlar için önemli bir sorun. Bu sebeple film izleme etkinliğini memnun bir şekilde sonlandırmak isteyenler için tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerini bir araya getirdik. 16. The Fountain - Kaynak - IMDb: 7,3 İzleyenlere 96 dakikalık bir seyir zevki sunan The Fountain, Darren Aronofsky tarafından 2007 yılında çekildi. ABD yapımı filmde Hugh Jackman, Rachel Weisz, Cliff Curtis, Ellen Burstyn, Ethan Suplee gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Film seyirciye geçmiş, bugün ve gelecekten oluşan 3 ayrı hikaye sunuyor. Hikayelerin hepsi aşk konusunda sonsuzluğu arayan erkekler hakkında. Filmde, esir olan kraliçesini kurtarmak için hayat ağacını arayan bir kaşif, ölmek üzere olan eşini kurtarmak için ilaç bulmaya çalışan bir tıp araştırmacısı ve hava kabarcığının içinde kapsül halinde bulunan yaşlı bir ağaç ile seyahate çıkan bir uzay yolcusunun kesişen hikayeleri işleniyor.

15. Gravity - Yer çekimi - IMDb: 7,7 Sandra Bullock ve George Clooney'in başrollerini paylaştığı filmde, son görevine çıkan tecrübeli bir astronat ile zeki bir mühendisin birlikte görev yaptıkları bir uzay gemisinin hiç beklemedikleri bir felaket sebebiyle harap olduktan sonra yaşadıkları aktarılıyor. Uzay boşluğunda tamamen yalnız kalan Kowalski ve Stone'un birbirlerinden başka hiçbir dayanakları yoktur. Uzayın derinliklerinde kaybolan ikili için eve dönmenin tek yolu, başka uzay istasyonlarına ulaşmaktır. 14. The Butterfly Effect - Kelebek Etkisi - IMDb: 7,7 Bilim kurgu türünün en iyi örneklerinden olan film, Eric Bress tarafından 2004 yılında çekildi. Filmde, strese maruz kaldığı anlarda baygınlık geçiren Evan Treborn, çocukluğunda maruz kaldığı cinsel tacizler sebebiyle bu problemle karşı karşıyadır. Tesadüfen zamanda yolculuk yapabildiğini fark eden Treborn, geçmişe döndüğünde çocukluk travmalarını silmeye çalışırken hayatını da sorgulamaya başlar. 13. Avatar - IMDb: 7,8 Sinema tarihinde çığır açan bir yapım olarak nitelendirilen Avatar, son teknoloji ile üretilen "en yüksek bütçeli film" etiketiyle 2009 yılında izleyiciyle buluştu. 3 boyutlu sinema tekniklerinin kullanıldığı film izleyenleri hayal güçlerinin çok daha ötesinde muhteşem bir dünya olan Pandora adlı gezegene götürüyor. Na'vi halkının yaşadığı bu gezegeni ve içerdiği kaynakları incelemek isteyen askeri bir şirket, Avatar isimli bir program oluşturur. Bu programda yarı insan, yarı Na'vi haline getirilen insanlar, keşif amacıyla Pandora gezegenine gönderilir.

12. Mr. Nobody - Bay Hiçkimse - IMDb: 7,9 Bilim kurgu ve dramın iç içe geçtiği filmin yönetmen koltuğunda Jaco Van Dormael oturuyor. Almanya, Fransa, Kanada ve Belçika ortak yapımı filmde, Diane Kruger, Jared Leto, Juno Temple, Sarah Polley, Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor. Mr. Nobody, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlüdür. 117 yaşındaki Nemo, artık ölüm döşeğine geldiğinde daha küçük bir çocukken tren istasyonunda durduğunu hatırlar. Tren kalkmak üzeredir ve Nemo’nun hemen bir karar vermesi gerekir. Annesiyle mi gitmeli yoksa babasıyla mı kalmalı? Nemo’nun bu kararı pek çok olasılığı da beraberinde getirir. 11. The Truman Show - Truman Şov - IMDb: 8,1 Bilim kurgu türünün kült ve efsaneleşmiş filmlerinden bir tanesi olan Truman Show, ABD yapımı bir film olarak 1998’de hayat buldu. 103 dakikalık filmin yönetmen koltuğunda Peter Weir, oyuncu kadrosunda ise Jim Carrey, Paul Giamatti, Ed Harris, Laura Linney, Natascha McElhone gibi isimler yer alıyor. Filmde, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan insanlar her güne çok mutlu uyanıp hiçbir sorunla karşılaşmadan günü bitirirler. Filmin başkahramanı da bu halkın içinden biri olan Truman'dır. Güzel bir eşi ve mutlu bir hayatı bulunan Truman'ın hayatı, ölü sandığı babasını caddede gördüğü günden sonra değişir. Bir şeylerin yolunda gitmediğini kavramaya başlayan Truman, yaşadığı hayatın gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlar.

10. Blade Runner - Bıçak Sırtı - IMDb: 8,2 Hong Kong, İngiltere ve ABD ortak yapımı film, 1982'de çekildi. Bilim kurgu, dram ve gerilimin muhteşem bir uyum içerisinde seyirciye aktarıldığı filmin yönetmeni ise Ridley Scott. Harrison Ford, Darly Hannah, Sean Young ise filmin oyuncuları arasında yer alıyor. Bilim kurgu türünün en iyi filmlerinden biri olan Blade Runner'ın hikayesi ise şu şekilde: Çekildiği dönemin çok ötesinin anlatıldığı film, 2019 yılında geçiyor. Dünya artık çok farklı bir yerdir ve adeta distopik bir yaşam söz konusudur. Dış görünüş bakımından insandan hiçbir farkı olmayan robotların üretildiği filmde bu robotlar, dünyanın dışındaki toplulukların tehlikeli ve yasal olmayan işlerinin halledilmesi için kullanılır. Blade Runners isimli özel polisler ise bu robotların peşine düşüp onları yakalamakla görevlidir. Bu polis topluluğunda daha önceden görev yapmış olan uzman bir polis sırf bu robotları yok etmek için tekrar görevine döner. Fakat iki milyondan fazla insanın yaşadığı şehirde, insandan hiçbir farkı olmayan robotları yakalamak hiç de kolay değildir.

9. Stalker - İz Sürücü - IMDb: 8,2 Rusya ve Almanya’nın ortak yapımı olan film, 1979 yılında Andrey Tarkovski tarafından çekildi. Filmin oyuncuları arasında Nikolai Grinko, Anatoli Solonitsyn, Aleksandr Kajdanovsky, Alisa Frejndlikh, Natasha Abramova gibi isimler yer alıyor. Film yalnızca bilim kurgu değil aynı zamanda dram, gizem ve macera unsurlarını da içinde barındırıyor. Filmin son derece değişik bir hikayesi var. Dünyaya dev bir gök taşı düşmesiyle birlikte yaşam yerle bir olur. Sonucunda ise Zone isminde yeni bir bölge oluşur ve çeşitli söylentiler ayyuka çıkar. Bu bölgeye girebilen insanlarının tutkularının gerçekleşeceği, en yaygın söylentidir. Askerler tarafından korunan bölgeye yalnızca cesur iz sürücülerin girmesi mümkündür. Filmin başkahramanı, ailesinin söylediklerine kulak asmadan bölgeye girmek isteyen bir bilim adamı ve yazarla beraber hareket etmeye karar verir. 8. 2001: A Space Odyssey - 2001: Uzay Macerası - IMDb: 8.3 Amerika ve İngiltere'nin ortak yapımı olan film, 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından çekildi. Film hem bilim kurgu hem de gizem ve macera unsurlarını içeriyor. William Sylvester, Keir Dullea, Gary Lockwood, Robert Beatty, Daniel Richter gibi oyuncuların rol aldığı filmde bir grup primatın yiyecek için giriştiği kavga, bir anda ortaya çıkan siyah bir taş tarafından bölünür. Bu taş sayesinde evrimin belki de en önemli adımı atılır ve primatlar akıllarını kullanmaya başlar ve olaylar gelişir. Sonu net ve kesin bir yere bağlanmayan bilim kurgu filmlerini sevenlerdenseniz bu filmin tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

7. Metropolis - IMDb: 8,3 Almanya yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Fritz Lang oturuyor. Aksiyon, bilim kurgu, gerilim ve romantizmi iç içe geçiren filmde Theodor Loos, Gustav Fröhlich, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp gibi oyuncular yer alıyor. Filmin hikayesi ise şu şekilde: Tamamen totaliter bir düzenin hüküm sürdüğü filmde, zengin ve fakir halk arasında hem sosyal hem de sınıfsal bir ayrım açığa çıkar. Zengin kesimi temsil eden işverenler, gökdelenlerinin tepesinde hayatlarını sürdürürken işçi sınıfı yer altında çalışmaya devam etmektedir. Kapitalist sistemin içinde adeta birer robota dönüşen işçi sınıfı, sosyal haklarından neredeyse men edilmiştir. Şehrin en büyük işvereninin oğlu Freder, hayatında hiç çalışmayan ve işçi sınıfından haberi bilen olmayan bir kimsedir. Fakat işçi sınıfının çalışma şartlarını görünce bu şehri onların yaptığını, şehirdeki dinamikler devam etsin diye gece gündüz durmadan çalıştıklarını anlamaya başlar. Bu nedenle yanlarında yer alıp işçi sınıfına yardım etmeye karar verir.

6. A Clockwork Orange - Otomatik Portakal - IMDb: 8,4 1971 yılında çekilen ve İngiltere ile ABD’nin ortak yapımı olan filmin yönetmenliğini bilim kurgu türünün vazgeçilmez yönetmeni Stanley Kubrick yapıyor. +18 etiketiyle vizyona giren ve Malcolm McDowell, Steven Berkoff, Adrienne Corri, Patrick Magee, Warren Clarke gibi isimlerin yer aldığı filmde şiddet bağımlısı gençlerin kurdukları bir çete, dehşet ve korku saçarak herkese istedikleri şeyleri yaptırmaktadır. Çete lideri Alex, işler önlenemez boyutlara gelince yakalanır ve gözaltına alınır. Alex'i hapse atmak yerine farklı bir cezaya mahkum ederler: Bir şiddet deneyinde kobay olarak kullanmak. İnsanlar ve şiddet arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan deney, insan doğası aykırı unsurlar içermektedir. 5. Alien - Yaratık - IMDb: 8,5 Amerika ve İngiltere’nin ortak yapımı olan film, hem bilim kurgu hem de korku unsurlarını içinde barındırıyor. 117 dakikalık filmin yönetmen koltuğunda Ridley Scott otururken oyuncu kadrosunda Sigourney Weaver, John Hurt, Ian Holm, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton gibi isimler bulunuyor. Filmde, hiç bilmedikleri bir gezegene bazı nedenlerden dolayı inmek zorunda kalan kişilerin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Ünlü uzay gemilerinden biri olan Nostromo, görevini tamamlayıp Dünya'ya dönerken farklı bir gezegenden yardım çağrısı alır. Çağrıyı karşılıksız bırakmak istemeyen mürettebat rotayı çağrının geldiği yöne çevirir. Çağrının aslında bir uyarı sinyali olduğunu anladıklarında çoktan iş işten geçmiştir.

4. Back To The Future - Geleceğe Dönüş - IMDb: 8,5 Bilim kurgu tarihinin kült filmleri arasına girmeyi başarmış olan eser, 1985 yılında Amerika'da seyirciyle buluştu. Robert Zemeckis tarafından çekilen filmin oyuncu kadrosunda Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson, Thomas F. Wilson gibi isimler yer alıyor. Filmde deli dolu bir bilim adamı olan Dr. Brown, zamanda yolculuk yapmayı başaran bir araba geliştirir. Makine ise ilk kez genç Marty tarafından kullanılır. Bir yanlışlık neticesinde gelecek yerine tam 30 yıl öncesine giden Marty, burada yaptığı bir hamleyle kendi kaderini farklı bir yere sürükler. Bundan sonra Marty'nın yapması gereken, yaptığı bu hamleyi düzeltmek için çabalamak olacaktır. 3. Interstellar - Yıldızlararası - IMDb: 8,7 2014 yılında çekilen, ABD ve İngiltere ortak yapımı olan film, bilim kurgu türünün ünlü yönetmenlerinden Christopher Nolan tarafından çekildi. 169 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Elyes Gabel, Wes Bentley gibi isimler yer alıyor. Filmde, teknik bilgisi ve becerisi hayli yüksek olan Cooper, hayatını mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçirmektedir. Hayatta tüm isteği ve amacı iki çocuğuna da güvenli bir hayat sunmak olan Cooper’ın karşısına hiç beklemediği bir teklif çıkar ve ailesini geride bırakarak insanlığı kurtarmaya doğru yola çıkar.

2. The Matrix - IMDb: 8.7 Bilim kurgu türünün en önemli yapımlarından bir tanesi olan The Matrix, 1999 yılında ABD yapımı olarak karşımıza çıkarken filmin yönetmen koltuğunda Andy ve Lana Wachowski kardeşler oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Hugo Weaving, Laurence Fishburne, Carrie- Anne Moss, Joe Pantoliano gibi isimler yer alıyor. Gerçekliğin ötesinin arandığı filmde Neo, tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Beklemediği bir gece kendisini başka bir dünyaya götürecek kadar güzel olan Trinity ile tanışan Neo, bu yeni dünyada Morpheus’u bulacağını ve Matrix hakkında bir şeyler öğreneceğini umar. 1. Inception- Başlangıç - IMDb: 8,8 2010 yılında çekilen film, İngiltere ve Amerika ortak yapımı olarak bilim kurgu sevenlerin beğenisini kazandı. 148 dakikalık filmin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan yer alıyor. Ayrıca filmin başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt ,Ellen Page , Michael Caine gibi oyuncular mevcut. Rüyalardaki bilinçaltının derin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışan bir hırsızın anlatıldığı filmde, hırsızın amacına ulaştıktan sonra rüyaları çalmaya başlamasıyla birlikte gelişen olaylar işleniyor. Bu sebeple uluslararası alanda tanınmaya başlayan hırsız, mecburen kaçak yaşamak zorunda kalır, sevdiği her şeyden ve herkesten vazgeçer. Bu durumdan memnun olmayan hırsıza artık içinde bulunduğu durumdan tamamen kurtulmasını sağlayacak bir iş teklif edilir. Fakat bu iş, hırsızın her zaman yaptığı işlerden biraz farklıdır. Bu defa ona düşen görev fikirleri çalmak değil, tam tersine o fikirleri bir başkasına empoze etmektir.

2016 Yılındaki En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2016'yı, bilim kurgu hayranları adına cezbedici bir yıl olarak tanımlamak mümkün. Bu yıl içerisinde izleyiciyle buluşan filmler arasından yüksek not alarak beğenilen 3 filmi paylaştık. 3. The Cell - Hücre IMDb: 6,3 Stephen King’in aynı isimdeki romanından uyarlanmış olan Cell'de, cep telefonu sinyallerinin insanları etkilemesi konu ediniyor. İnsanları olumsuz yönde etkileyen bu sinyaller, etkilediği herkesi birer yaratığa dönüştürür. Clay Riddell ve henüz sinyallerden etkilenmemiş birkaç kişi, bu sinyallerin nasıl durdurulacağını araştırmaya koyulur. 2. Passengers - Uzay Yolcuları - IMDb: 7,0 Başrollerini Jennifer Lawrence ve Chris Pratt’ın paylaştığı filmde uyku kapsüllerinin içerisinde uyutulan uzay yolcuları arasından Jim ve Aurora'nın, teknik bir sorun nedeniyle beklenenden önce uyanmaları ile birlikte gelişen olaylar konu ediliyor. Toplamda 120 yıl sürecek yolculuğun bitimine 90 yıl kala uyanan bu ikilinin hikayesi, kimilerine göre mutlu son ile biterken kimilerine göre açık bir kapı bırakıyor.

1. Arrival - Geliş - IMDb: 7,9 Amerikalı yazar Ted Chiang'ın Story of Your Life kısa öyküsünden uyarlanan filmde, antik diller üzerine üniversitede ders veren Loise Banks, Amerika da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde 12 farklı yere gizemli uzay araçları indiğini öğrenir. Banks, kendisinden yardım isteyen Amerikan Ordusu mensubu Albay Weber'in çağrısıyla uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte Amerika'da bulunan uzay aracının içine girerler. Ekibin uzaylılardan alınan ses kayıtlarının içerdiği mesajı anlayabilmek için çalışmalar yürüttüğü sırada gizemli uzay araçlarının iniş yaptığı diğer ülkeler uzaylılara karşı savaş hazırlığı içerisindedir. Banks ve ekibinin tüm dünyayı etkilemesi muhtemel savaşı önleyebilmek adına çok az zamanı vardır. 2017 Yılındaki En İyi Bilim Kurgu Filmleri Blade Runner efsanesinin devam niteliğindeki filminin izleyiciyle buluşup büyük beğeni topladığı 2017 yılında çekilen bilim kurgu filmleri arasından 3 filmi paylaştık. 3. The Space Between Us - Bu Dünyanın Dışında - IMDb: 6,4 Vizyon tarihi 17 Mart 2017 olan filmde, Mars’ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir ekip konu ediliyor. Ekipten bir kadın kalkış sonrası hamile olduğunu öğrenir ve bebeğin doğumu Mars'ta gerçekleşir. Çocuk 16 yaşına gelene kadar Mars’ta yaşamını sürdürür ve Dünya hakkında hiçbir bilgi edinemez. Derken bir gün Dünya’ya dönme vakti gelir.

2. War for the Planet of the Apes - Maymunlar Cehennemi: Savaş - IMDb: 7,5 2017 yılında bir bilim kurgu ürünü olarak vizyona giren bu film aynı zamanda aksiyon ve dram ögelerini de içinde barındırıyor. Maymunlar ve insanlar arasında süren savaş, iki tarafın da kayıplar vermesine sebep olur. Maymunların durumu insanlara göre daha kötüye gitmeye başlarken maymunların başı Sezar, insan güçlerinin yöneticisi Albay McCullough'a meydan okumak zorundadır. Bu savaş, dünyanın geleceği için belirleyici olacaktır. 1. Blade Runner 2049 - Bıçak Sırtı 2049 - IMDb: 8,0 1982 yılında çekilen Blade Runner'ın devamı niteliğindeki filmde, serinin filminde işlenen olayların üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmiştir. Uzun zamandır saklı olan ve insanlığı kargaşaya sürükleyip sonunu getirecek bir sır, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K tarafından ortaya çıkarılır. Memur K'nın insanlığın başına gelmesi muhtemel felaketi önlemek için eski ödül avcusu Rick Deckard'ı bulup ondan bazı soruların yanıtını alması şarttır.

2018 Yılındaki En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2018, süper kahramanlar ve mutantları konu edinen çeşitli filmleri beyaz perdeye aktarırken çeşitli devam filmleri ve kitap uyarlamaları da bu yıl vizyona girdi. 2018 yılında izlediğimiz bilim kurgu filmlerine bakarak gelecekte zihnimizin çok daha ötesinde yapımların vizyona girmesinin muhtemel olduğunu söylemek mümkün. 3. Maze Runner: The Death Cure - Labirent: Son İsyan - IMDb: 6,2 James Dashner’ın romanından uyarlanan filmde Thomas, daha önce labirenti yenip Alev Deneyi'ni geçmiştir. Fakat içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak amacıyla geri döner. Son Şehir'e girerek ölümcül ışıl hastalığının tedavisini bulmak için akıl almaz bir mücadelenin içerisine giren Thomas'a bu amacını gerçekleştirirken kaçak arkadaşları da eşlik etmektedir. 2. Rememory - Hafıza - IMDb: 6,2 26 Ocak 2018’de vizyona giren filmde, ünlü bir bilim adamı olan Gordon Dunn, insan hatıralarını video şeklinde depolayan ve saklayan bir cihaz keşfeder. Fakat bu buluşundan kısa zaman sonra bir cinayete kurban gider. Dedektif Sam Bloom ise cihazı kullanarak Dunn’un katilini bulmaya çalışır.