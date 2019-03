En iyi bilim kurgu filmleri listesi: Son yılların ve tüm zamanların en iyi yapımları

4. Back To The Future - Geleceğe Dönüş - IMDb: 8,5

2010 yılında çekilen film, İngiltere ve Amerika ortak yapımı olarak bilim kurgu sevenlerin beğenisini kazandı. 148 dakikalık filmin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan yer alıyor. Ayrıca filmin başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt ,Ellen Page , Michael Caine gibi oyuncular mevcut. Rüyalardaki bilinçaltının derin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışan bir hırsızın anlatıldığı filmde, hırsızın amacına ulaştıktan sonra rüyaları çalmaya başlamasıyla birlikte gelişen olaylar işleniyor. Bu sebeple uluslararası alanda tanınmaya başlayan hırsız, mecburen kaçak yaşamak zorunda kalır, sevdiği her şeyden ve herkesten vazgeçer. Bu durumdan memnun olmayan hırsıza artık içinde bulunduğu durumdan tamamen kurtulmasını sağlayacak bir iş teklif edilir. Fakat bu iş, hırsızın her zaman yaptığı işlerden biraz farklıdır. Bu defa ona düşen görev fikirleri çalmak değil, tam tersine o fikirleri bir başkasına empoze etmektir.

3. The Space Between Us - Bu Dünyanın Dışında - IMDb: 6,4

Amerikalı yazar Ted Chiang'ın Story of Your Life kısa öyküsünden uyarlanan filmde, antik diller üzerine üniversitede ders veren Loise Banks, Amerika da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde 12 farklı yere gizemli uzay araçları indiğini öğrenir. Banks, kendisinden yardım isteyen Amerikan Ordusu mensubu Albay Weber'in çağrısıyla uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte Amerika'da bulunan uzay aracının içine girerler. Ekibin uzaylılardan alınan ses kayıtlarının içerdiği mesajı anlayabilmek için çalışmalar yürüttüğü sırada gizemli uzay araçlarının iniş yaptığı diğer ülkeler uzaylılara karşı savaş hazırlığı içerisindedir. Banks ve ekibinin tüm dünyayı etkilemesi muhtemel savaşı önleyebilmek adına çok az zamanı vardır.

2. War for the Planet of the Apes - Maymunlar Cehennemi: Savaş - IMDb: 7,5

2017 yılında bir bilim kurgu ürünü olarak vizyona giren bu film aynı zamanda aksiyon ve dram ögelerini de içinde barındırıyor. Maymunlar ve insanlar arasında süren savaş, iki tarafın da kayıplar vermesine sebep olur. Maymunların durumu insanlara göre daha kötüye gitmeye başlarken maymunların başı Sezar, insan güçlerinin yöneticisi Albay McCullough'a meydan okumak zorundadır. Bu savaş, dünyanın geleceği için belirleyici olacaktır.

1. Blade Runner 2049 - Bıçak Sırtı 2049 - IMDb: 8,0

1982 yılında çekilen Blade Runner'ın devamı niteliğindeki filmde, serinin filminde işlenen olayların üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmiştir. Uzun zamandır saklı olan ve insanlığı kargaşaya sürükleyip sonunu getirecek bir sır, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K tarafından ortaya çıkarılır. Memur K'nın insanlığın başına gelmesi muhtemel felaketi önlemek için eski ödül avcusu Rick Deckard'ı bulup ondan bazı soruların yanıtını alması şarttır.