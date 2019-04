En İyi Bluetooth Klavyeler

Mouse’tan hoparlöre, kulaklıktan universal kumandaya kadar pek çok farklı ürün çeşidine sahip Logitech’in K480 model bluetooth klavyesi, hem Android ve iOS cihazlarda hem de Windows ve macOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Cihazın tercihimizde en etkili olan özelliği, “Easy-Switch” adı verilen ve bağlı üç farklı cihaz arasında değişiklik yaparak belirlediğiniz klavye profilini kullanmanıza imkan tanıyan tuş oldu. Easy-Switch tuşu sayesinde başka bir cihaza bağlanmak istediğinizde bluetooth bağlantısını sona erdirip cihazları yeniden eşlemenize gerek kalmadan kullanım sağlayabiliyorsunuz. 195 milimetre genişliğe ve 299 milimetre uzunluğa sahip bu portatif klavye, üzerindeki kanal sayesinde tablet ve akıllı telefonlarda büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. 2 adet AAA pil ile çalışan K480’i en iyi bluetooth klavyelerden biri yapan asıl özelliği ihtiyacınız olan tüm tuşların bu kadar küçük bir alana standart klavye şemasına göre yerleştirilmiş olması. Numpad haricinde ihtiyacınız olan tüm tuşlara alıştığınız düzende erişim sağlayabilir ve işlerinizi klavyeyi hiç yadırgamadan gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe Q klavye diline sahip Logitech K480, hem tüm işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması hem aynı anda birden fazla cihaza bağlanmanıza olanak vermesiyle bir bluetooth klavyeden bekleyebileceğiniz her şeyi fazlasıyla karşılıyor.

En Yüksek Performans: Logitech Craft Advanced

Adından da anlaşılacağı gibi tasarımcının sağ kolu olan Logitech Craft Advanced, mobil kullanımdan ziyade masaüstü kullanım için ideal bir bluetooth klavye. Klavyenin diğer ürünlerden ayrılan en büyük özelliği “Crown” adı verilen ve atadığınız göreve göre farklı işlevleri bulunan, kullandığınız tasarım programına göre farklı özelliklerde kullanabildiğiniz aparat. Şu an için belli uygulamaları desteklese de pek çok geliştirici tarafından Crown’a özel fonksiyonlar yazılıyor ve aparatın desteklediği uygulama sayısı her geçen gün artıyor. Photoshop, Illustrator, InDesign gibi tasarım programlarını destekleyen Logitech Craft Advanced, standart kullanıcı için de kusursuz bir klavye deneyimi sunuyor. Yüksek bağlantı hızı sayesinde anında yazım imkanı sunan Craft Advanced, arka aydınlatması sayesinde ışıksız ortamlarda da kullanılabilirliğini artırıyor. Tuşların ortasında bulunan ve parmak uçlarına tam oturan hafif çukurlu tasarımıyla hem yazı yazarken hem de tasarım yaparken büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca klavyede, ilgili tuşların üzerinde macOS ve Windows işletim sistemlerinde değişkenlik gösteren fonksiyonlara göre yerleştirilen ikonlar, işletim sistemine yabancı olsanız bile kullanımı son derece basit hale getiriyor. Bağlantı hızından dokunuş hissiyatına kadar her şeyiyle son derece başarılı bir klavye olan Logitech Craft Advanced, etiketinden dolayı standart kullanıcılar için biraz fazla kaçabilir ancak kablolu klavyelerin tepkime hızında bir bluetooth klavye arıyorsanız veya profesyonel bir tasarımcıysanız aradığınız klavyenin bu olduğunu söyleyebiliriz.