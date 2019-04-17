En İyi Bluetooth Klavyeler

Son birkaç yıl içerisinde hantal, yerinden oynatması imkansız masaüstü teknoloji ürünlerinin yerini mobil cihazlar almış vaziyette. Taşınabilirlik, artık standart kullanıcı için olmazsa olmaz seçeneklerden biri. Aksesuar firmaları bu ihtiyaca yönelik ürünlerini süratle piyasaya sürerken sektör bir anda büyük bir rekabet alanına dönüştü. Bu kalabalık içerisinde kullanımınıza bağlı olarak size en uygun bluetooth klavyeyi bulmak da ayrı bir dert. Eğer bir bilişim uzmanının okuyacağı düşünülerek yazılmış gibi duran ürünlerin açıklamaları kafanızı daha da karıştırdıysa sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atarak daha kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Editörün Tercihi: Logitech K480 Mouse’tan hoparlöre, kulaklıktan universal kumandaya kadar pek çok farklı ürün çeşidine sahip Logitech’in K480 model bluetooth klavyesi, hem Android ve iOS cihazlarda hem de Windows ve macOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Cihazın tercihimizde en etkili olan özelliği, “Easy-Switch” adı verilen ve bağlı üç farklı cihaz arasında değişiklik yaparak belirlediğiniz klavye profilini kullanmanıza imkan tanıyan tuş oldu. Easy-Switch tuşu sayesinde başka bir cihaza bağlanmak istediğinizde bluetooth bağlantısını sona erdirip cihazları yeniden eşlemenize gerek kalmadan kullanım sağlayabiliyorsunuz. 195 milimetre genişliğe ve 299 milimetre uzunluğa sahip bu portatif klavye, üzerindeki kanal sayesinde tablet ve akıllı telefonlarda büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. 2 adet AAA pil ile çalışan K480’i en iyi bluetooth klavyelerden biri yapan asıl özelliği ihtiyacınız olan tüm tuşların bu kadar küçük bir alana standart klavye şemasına göre yerleştirilmiş olması. Numpad haricinde ihtiyacınız olan tüm tuşlara alıştığınız düzende erişim sağlayabilir ve işlerinizi klavyeyi hiç yadırgamadan gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe Q klavye diline sahip Logitech K480, hem tüm işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması hem aynı anda birden fazla cihaza bağlanmanıza olanak vermesiyle bir bluetooth klavyeden bekleyebileceğiniz her şeyi fazlasıyla karşılıyor.

Fiyat/Performans Ürünü: Samsung Inote X Ülkemizde genel olarak akıllı telefon modelleri ve televizyonlarıyla adından söz ettirse de teknoloji devi Samsung’un yan ürünleri de oldukça kullanıcı dostu. Üstelik bu ürün skalasında olabilecek en yüksek performansı sunmayı hedeflerken müşteri kitlesinin cebini yakmamayı da başarıyor. Bu aksesuarlardan biri olan Inote X’in göze çarpan ilk özelliği katlanabilir olması. 195 gram ağırlığındaki Inote X, katlandığında 15 santime 10 santim gibi standart bir akıllı telefon boyutlarına gelirken açıldığında 30 santime 10 santimlik tam bir klavye boyutuna ulaşıyor. Bu ürünün belki de tek eksiği, macOS ve iOS işletim sistemlerini desteklememesi. Samsung’un sektördeki en büyük rakibinin Apple olduğu düşünüldüğünde bu çok da mantıksız bir karar değil. Windows ve Android işletim sistemlerine tam destek sağlayan Samsung Inote X, Bluetooth 3.0 özelliği sayesinde oldukça hızlı bağlantı imkanı sunuyor. Klavyenin sağ panelinde yer alan touch pad sayesinde kullanıcılar ekstra bir mouse bağlantısına ihtiyaç duymadan cihazlarını kullanabiliyorlar. Ayrıca touch pad’lerin genel kullanım yeri olan klavyenin alt kısmı yerine sağ panelin tercih edilmesi de yanlışlıkla touch pad’e dokunulmasını engelliyor. Editörün seçimini belirlerken Samsung Inote X ve Logitech K480 arasında oldukça düşündük ancak Inote X’in Apple işletim sistemlerini desteklememesi onu fiyat performans başlığına taşımamıza neden oldu. Eğer Windows ve Android işletim sistemlerini kullanıyorsanız, DeX desteği ile birlikte Samsung Inote X, masaüstü bilgisayarınızda verimliliğinizi artıracak en iyi bluetooth klavyelerden biri.

En Yüksek Performans: Logitech Craft Advanced Adından da anlaşılacağı gibi tasarımcının sağ kolu olan Logitech Craft Advanced, mobil kullanımdan ziyade masaüstü kullanım için ideal bir bluetooth klavye. Klavyenin diğer ürünlerden ayrılan en büyük özelliği “Crown” adı verilen ve atadığınız göreve göre farklı işlevleri bulunan, kullandığınız tasarım programına göre farklı özelliklerde kullanabildiğiniz aparat. Şu an için belli uygulamaları desteklese de pek çok geliştirici tarafından Crown’a özel fonksiyonlar yazılıyor ve aparatın desteklediği uygulama sayısı her geçen gün artıyor. Photoshop, Illustrator, InDesign gibi tasarım programlarını destekleyen Logitech Craft Advanced, standart kullanıcı için de kusursuz bir klavye deneyimi sunuyor. Yüksek bağlantı hızı sayesinde anında yazım imkanı sunan Craft Advanced, arka aydınlatması sayesinde ışıksız ortamlarda da kullanılabilirliğini artırıyor. Tuşların ortasında bulunan ve parmak uçlarına tam oturan hafif çukurlu tasarımıyla hem yazı yazarken hem de tasarım yaparken büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca klavyede, ilgili tuşların üzerinde macOS ve Windows işletim sistemlerinde değişkenlik gösteren fonksiyonlara göre yerleştirilen ikonlar, işletim sistemine yabancı olsanız bile kullanımı son derece basit hale getiriyor. Bağlantı hızından dokunuş hissiyatına kadar her şeyiyle son derece başarılı bir klavye olan Logitech Craft Advanced, etiketinden dolayı standart kullanıcılar için biraz fazla kaçabilir ancak kablolu klavyelerin tepkime hızında bir bluetooth klavye arıyorsanız veya profesyonel bir tasarımcıysanız aradığınız klavyenin bu olduğunu söyleyebiliriz.