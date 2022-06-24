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  4. ‘En İyi Kalça’ yarışmasına katılacak modelden şaşırtan itiraf! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ yarışmasına katılacak modelden şaşırtan itiraf! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

24.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki çarpıcı model Anne Lima, bu yıl Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan Miss BumBum yarışması için Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletini temsil edecek. 27 yarışmacının boy göstereceği yarışmada birinci olmak isteyen Lima, kendi kızının eğitiminden çok kalça bakımına para harcadığını dile getirdi.

‘En İyi Kalça’ yarışmasına katılacak modelden şaşırtan itiraf! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Her yıl Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışması ülke genelinde büyük bir popülerliğe sahip. Brezilya’nın farklı eyaletlerinden gelen yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bu yıl sosyal medya fenomeni Anne Lima boy gösterecek. Rio de Janeiro eyaletini temsil edecek olan isim yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandı.

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“ALTIN KALÇA TEDAVİSİ GÖRÜYORUM”

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Kalçasının ve bacaklarının daha güzel görünmesi için özellikle estetik prosedürlere ağırlık verdiğini dile getiren Lima, “Genellikle altın kalça maskesi tedavisi görüyorum. Sadece tek bir seans için 25 bin sterlin (yaklaşık 533 bin TL) harcıyorum. Kızıma bu kadar yatırım yapmadım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya
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