‘En İyi Kalça’ yarışmasına katılacak modelden şaşırtan itiraf! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Her yıl Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışması ülke genelinde büyük bir popülerliğe sahip. Brezilya’nın farklı eyaletlerinden gelen yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bu yıl sosyal medya fenomeni Anne Lima boy gösterecek. Rio de Janeiro eyaletini temsil edecek olan isim yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandı.

“ALTIN KALÇA TEDAVİSİ GÖRÜYORUM”

Kalçasının ve bacaklarının daha güzel görünmesi için özellikle estetik prosedürlere ağırlık verdiğini dile getiren Lima, “Genellikle altın kalça maskesi tedavisi görüyorum. Sadece tek bir seans için 25 bin sterlin (yaklaşık 533 bin TL) harcıyorum. Kızıma bu kadar yatırım yapmadım” dedi.



