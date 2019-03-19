En İyi Monitörler

Teknoloji dünyası büyük bir hızla değişiyor. Birkaç yıl önce “en iyi monitör” olduğunu düşünerek aldığınız monitör, bugün baktığınızda piksellerini sayabildiğiniz bir yapıya bürünüyor. Bu hıza yetişmek kolay olmasa da donanımınıza yakışacak ama bütçenizi de zorlamayacak en iyi monitörleri sizin için inceledik.

Kullanıcı dostu olmasının yanı sıra bütçeyi fazla zorlamayan kaliteli ürünleriyle dikkat çeken ViewSonic’in bu monitörünün en çarpıcı özelliği 144 Hz yenilenme hızına sahip olması. Yüksek yenilenme hızı ve AMD firmasının geliştirdiği FreeSync teknolojisinin birleşimiyle özellikle oyunlar sırasında yüksek grafik çözünürlüğünde bile kullanıcının akıcı görüntüler elde etmesi sağlanıyor. Ayrıca monitördeki 1 milisaniyelik gecikme süresi de ekran kartından monitöre aktarılan verilerin anında işlenmesine olanak tanırken oyuncuları rekabetçi platformlarda bir adım öne taşıyor. ViewSonic VX2458-C, kıvrımlı yapısı ve geniş görüş alanı sayesinde baş/boyun hareketlerini azaltarak daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Üzerindeki 3 watt'lık küçük hoparlörler ofis kullanımı için yeterli ses verse de, profesyonel oyuncular çoğunlukla headset kullandığı için onlara pek bir şey ifade etmeyebilir. Ancak oyun oynamaya ara verdiğiniz, çalışmanız gereken zamanlarda veya film veya dizi izlemek istediğiniz anlarda bu küçük hoparlörler, ses çıkışı olarak sizi fazlasıyla memnun edecektir. Artık günümüzde üretilen neredeyse tüm monitörlerin Full HD olmasından dolayı belirtmeye gerek var mı bilmiyoruz ancak, ViewSonic VX2458-C’nin de bu özelliğe sahip olduğunun altını yine de çizelim. HDMI çıkışının yanı sıra tercihe bağlı olarak DVI çıkışı olduğunu da olduğunu belirtmek de fayda var. 24 inçlik ViewSonic VX2458-C, 16.7 milyon renk sayısıyla çok daha canlı ve yaşayan grafikler elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıca mavi renk filtresi sayesinde de uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor. Monitörde yer alan “Eco modu”nu devreye sokarak hem elektrik tasarrufu sağlayabilir hem de tıpkı mavi renk filtresinde olduğu gibi monitör parlaklığını ideal seviyeye getirerek gözlerinizdeki yorgunluğu azaltabilirsiniz.