En İyi Monitörler

Teknoloji dünyası büyük bir hızla değişiyor. Birkaç yıl önce “en iyi monitör” olduğunu düşünerek aldığınız monitör, bugün baktığınızda piksellerini sayabildiğiniz bir yapıya bürünüyor. Bu hıza yetişmek kolay olmasa da donanımınıza yakışacak ama bütçenizi de zorlamayacak en iyi monitörleri sizin için inceledik.
Kullanıcı dostu olmasının yanı sıra bütçeyi fazla zorlamayan kaliteli ürünleriyle dikkat çeken ViewSonic’in bu monitörünün en çarpıcı özelliği 144 Hz yenilenme hızına sahip olması. Yüksek yenilenme hızı ve AMD firmasının geliştirdiği FreeSync teknolojisinin birleşimiyle özellikle oyunlar sırasında yüksek grafik çözünürlüğünde bile kullanıcının akıcı görüntüler elde etmesi sağlanıyor. Ayrıca monitördeki 1 milisaniyelik gecikme süresi de ekran kartından monitöre aktarılan verilerin anında işlenmesine olanak tanırken oyuncuları rekabetçi platformlarda bir adım öne taşıyor. ViewSonic VX2458-C, kıvrımlı yapısı ve geniş görüş alanı sayesinde baş/boyun hareketlerini azaltarak daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Üzerindeki 3 watt'lık küçük hoparlörler ofis kullanımı için yeterli ses verse de, profesyonel oyuncular çoğunlukla headset kullandığı için onlara pek bir şey ifade etmeyebilir. Ancak oyun oynamaya ara verdiğiniz, çalışmanız gereken zamanlarda veya film veya dizi izlemek istediğiniz anlarda bu küçük hoparlörler, ses çıkışı olarak sizi fazlasıyla memnun edecektir. Artık günümüzde üretilen neredeyse tüm monitörlerin Full HD olmasından dolayı belirtmeye gerek var mı bilmiyoruz ancak, ViewSonic VX2458-C’nin de bu özelliğe sahip olduğunun altını yine de çizelim. HDMI çıkışının yanı sıra tercihe bağlı olarak DVI çıkışı olduğunu da olduğunu belirtmek de fayda var. 24 inçlik ViewSonic VX2458-C, 16.7 milyon renk sayısıyla çok daha canlı ve yaşayan grafikler elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıca mavi renk filtresi sayesinde de uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor. Monitörde yer alan “Eco modu”nu devreye sokarak hem elektrik tasarrufu sağlayabilir hem de tıpkı mavi renk filtresinde olduğu gibi monitör parlaklığını ideal seviyeye getirerek gözlerinizdeki yorgunluğu azaltabilirsiniz.
AOC’nin bu monitörünün “Editörün Seçimi” olamamasının tek sebebi rakibiyle arasındaki yenilenme hızı. ViewSonic’in modeli 144 Hertz yenilenme hızı sunarken AOC G2590VXQ 75 Hertz yenilenme hızıyla rakibinin biraz gerisinde kalıyor. G2590VXQ da, AMD’nin FreeSync teknolojisinden yararlanarak yenilenme hızını oldukça yüksek seviyelerde tutsa da yine de ViewSonic’in gerisinde kalıyor. Ancak monitörün asıl parladığı yer gölgeler. Shadow Control teknolojisi sayesinde, ekrandaki diğer objelerin görünürlüğü etkilenmeden karanlıkta kalan alanlardaki objelerin görünümü artırılabiliyor. Bu da oyuncuların karanlıklarda saklanmayı adet edinmiş “camper”lar tarafından tuzağa düşürülmeleri ihtimalini azaltıyor. Sade bir tasarıma sahip olan bu monitör, kıvrımlı olmasa da 24,5 inçlik geniş alanıyla ister oyun oynarken ister film izlerken, geniş görüş alanı sunuyor. 250 nit parlaklık değerine sahip monitör, aydınlık ortamlarda bile yeterli görüşü sağlayarak kullanıcı deneyimini sekteye uğratmıyor. Monitörde dahili hoparlör bulunmuyor ancak 3.5 milimetrelik standart kulaklık jak girişine sahip olduğunu belirtelim. 16’ya 9 görüntü oranı ve Full HD çözünürlük desteğiyle AOC G2590VXQ, hem ofis kullanımında hem de oyunlarda yüksek performans almak isteyen ancak ayağını da yorganına göre uzatmayı tercih edenlerin ilk seçeneği olabilir.
Anakart üreticisi olarak sektörde adından söz ettiren Asus, uzun zaman önce yalnızca anakart üreticisi olmayı bıraktı. İyi de yaptı. Asus markasının kalitesi altında ürettiği bilgisayar bileşenleri kısa sürede kullanıcıların ilk tercihlerinden biri oldu. Hala en iyi anakart üreticilerinden biri olsa da “Republic of Gamers” etiketi altında ürettiği ürünlerle de oyuncuların kalbinde de kendine ayrı bir yer edinmeyi başaran Asus’un bu monitörü tam bir bütçe dostu. 21,5 inç genişliğe sahip olan Asus VP228HE, fiyatından beklenmeyecek özelliklere sahip. Bu fiyat skalasındaki bir ürünün gecikme süresinin yüksek olması beklense de ancak 1 milisaniye gecikme süresine sahip bu monitör, ön yargıları kırmayı başarıyor. 60 Hertz yenilenme süresiyle rakiplerinin birkaç adım gerisinde kalsa da Full HD çözünürlüğe sahip olmasıyla bu eksiğini kolaylıkla kapatıyor. HDMI çıkışının yanı sıra kullanıcı tercihlerini ön planda tutan Asus, monitöre VGA çıkış eklemeyi de ihmal etmemiş. Ayrıca Asus, tüm bu ufak alan içerisine 1,5 watt’lık stereo hoparlör yerleştirmeyi de başarmış. Ayrıca monitör, Asus’a özgü bazı ek özellikler de barındırıyor. GamePlus adı verilen bu fonksiyonlar sayesinde, oyunun size önerdiği nişangah seçeneklerinin dışına çıkarak size en uygun nişangahı seçebilir ve ekranın dilediğiniz yerine koyabildiğiniz sayaçlarla özellikle MOBA’larda ihtiyaç duyulan süre takibini yapabilirsiniz. Bunca özelliğine rağmen oldukça ekonomik bir fiyat etiketine sahip Asus'un bu ürünü, hem monitörünü yenilemek isteyenlerin hem de çok para harcamadan kaliteli bir monitöre sahip olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.
Bu monitörü anlatmaya nereden başlasak bilemiyoruz. Keskin ve yumuşak hatların mükemmel birleşimiyle oluşmuş tasarımından mı, arkasında yer alan fütüristik desen kullanımından mı, 35 inçlik kıvrımlı ekranından mı? Nereden bakarsanız bakın Asus ROG XG35VQ, her gamer’ın rüyası. Wide Quad HD (WQHD) özelliğe sahip bu monitörde 100 Hertz yenilenme hızı ve 4 milisaniye gecikme süresi bulunuyor. Bu değerler, incelediğimiz diğer monitörlerden daha düşük gibi görünse de Asus ROG XG35VQ, gelişmiş teknolojisi sayesinde hiçbir yırtılma ve takılma olmadan oyunlarda üstün görüntü kalitesi almanızı sağlıyor. Asus’a ait “Çok Düşük Hareket Bulanıklığı” (ELMB) teknolojisi sayesinde oyunlarda harekete bağlı bulanıklık ortadan kalkarken keskin detaylı, gerçekçi grafikler ortaya çıkıyor. Adaptive-Sync ile en hızlı oyunlarda ve grafik akışlarında bile hiçbir gecikme veya titreme olmadan görüntü alımı sağlanıyor. Ayrıca ince dizaynı ve şık tasarımıyla çoklu monitör kullanımına da olanak veriyor. Monitörün standının hemen altında yer alan, Asus’un ROG logosuna sahip aydınlatma da estetik bir görünüm sunuyor. 3440’a 1440 gerçek çözünürlüğü, son derece şık tasarımı ve oyuncular için getirdiği ekstra özellikleriyle Asus ROG XG35VQ, yüksek donanımlı kasanızın kusursuz tamamlayıcısı olabilir.
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