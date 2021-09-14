En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı şaşırttı! İşte sempatik oyuncu Max Bendo'nun son hali..

Ekranların uzun soluklu dizilerinden olan En Son Babalar Duyar, Eylül 2002 - 30 Aralık 2006 tarihleri arasında yayınlanmış ve 5 sezon sürmüştü. En Son Babalar Duyar dizisinde Rafi Maranga rolü ile boy gösteren oyuncu Max Bendo, ardından Akasya Durağı adlı dizide Dilek'in sevgilisi Obayana rolünü canlandırmıştı.

İŞTE MAX BENDO'NUN SON HALİ!

1972 Kenya doğumlu 49 yaşındaki Max Bendo, En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Rafi Maranga, ardından "Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ile hafızalara kazınmıştı. En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Bendo, "obayanaofficial" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.

Max Bendo, animatörlük yaparken dizi oyuncusu oldu. Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.

MAX BENDO ROL ALDIĞI PROJELER

2002-2007 - En Son Babalar Duyar (Rafi Maranga)

2004 - Kadın İsterse (Rafi)

2007 - Metropol Cafe (Garson)

2008 - Komedi Türk (Max)

2008 - Yalancı Romantik (Big Boy Jimmy-Cemal)

2008-2010 - Akasya Durağı (Obayana)

2017 - Bakkalgazi

2017 - Ver Kaç



