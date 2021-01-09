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Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

09.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Son dakika haberine göre Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti.

'GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.


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