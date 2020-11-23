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Enes Batur trafik kazası geçirdi

23.11.2020 12:56 | Son Güncelleme:
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Enes Batur trafik kazası geçirdi

Ünlü Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de trafik kazası geçiren Batur'un otomobili kullanılamaz hale geldi.

Geçtiğimiz haftalarda karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sancaktepe'deki yurda yerleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen Enes Batur, Etiler'de trafik kazası geçirdi.

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Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.

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Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

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Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti.

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Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Batur daha sonrasında Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü Youtuber'ın durumumun iyi olduğu öğrenildi.

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