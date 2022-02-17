Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Aşkımızın Son Tekmesi ve Kafalar Karışık gibi yapımlarda kamera karşısına geçen fenomen Ecenaz Üçer, geçmişte Enes Batur ile yaşadığı aşkla geniş kitlelerce tanındı. İddialı pozlarıyla dikkat çeken Ecenaz Üçer, bu defa sütyensiz paylaşımlarıyla olay oldu.

24 yaşındaki Ecenaz Üçer'in cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bir dönem Başak Karahan ile aşk yaşayan Enes batur, mutluluğu Ecenaz Üçer'de bulmuştu.

Uzun bir süre aşk yaşayan ikili, sonrasında sessiz sedasız ayrıldı.

Ecenaz Üçer, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği bölümünde okuyor.

Enes Batur ile yaşadığı ilişki sonrası milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Ecenaz Üçer'in Instagram'da ve YouTube'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Oyunculuk tecrübesi de bulunan Ecenaz Üçer; Aşkımızın Son Tekmesi, Kafalar Karışık ve Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi gibi yapımlarda rol aldı.



