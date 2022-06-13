Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı!

Ecenaz Üçer, Instagram'daki 1 milyon takipçisi için aktif olarak paylaşım yapıyor. Birbirinden cesur pozlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Üçer, bu defa dekolteli kıyafetiyle gündeme geldi.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Enes Batur ile birlikteliğiyle tanınan Ecenaz Üçer cesur sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşım yapan Üçer, takipçilerinden tam not aldı.

Üçer, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla bir hayli gündemde...

1998 Eskişehir doğumlu Üçer 24 yaşındadır.

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.





