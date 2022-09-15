Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi! "VS mankeni sandım"

Bir dönem ilişkileriyle dikkat çeken ve beraber içerik üreten Enes Batur ve Ecenaz Üçer ikilisi, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu yollarını ayırma kararı almıştı. Batur konu hakkında, "Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım aramızda küslük oluştu, durum bundan ibaret." demişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Üçer, cesur pozuyla adından söz ettirdi.

YATAK ODASINDAN BORNOZLU POZ VERDİ

Ecenaz Üçer, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Düzgün fiziği ve ürettiği içeriklerle dikkat çeken fenomen, yatak odasından bornozlu poz verdi.

Fenomenin o pozu, "VS mankeni sandım", "Öldüm güzelliğine " gibi yorumlar aldı.

1998 doğumlu Ecenaz Üçer 24 yaşındadır.

Bu yaz tatil pozlarıyla sık sık gündeme geldi.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





