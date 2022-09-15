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Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi! "VS mankeni sandım"

15.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem, en ünlü YouTuber'lardan biri olan Enes Batur ile ilişki yaşayan Ecenaz Üçer, şimdilerde sosyal medya hesaplarından paylaştığı içeriklerle adından söz ettiriyor. Instagram ve YouTube platformlarında aktif olan genç fenomen, cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi! "VS mankeni sandım"

Bir dönem ilişkileriyle dikkat çeken ve beraber içerik üreten Enes Batur ve Ecenaz Üçer ikilisi, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu yollarını ayırma kararı almıştı. Batur konu hakkında, "Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım aramızda küslük oluştu, durum bundan ibaret." demişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Üçer, cesur pozuyla adından söz ettirdi.

YATAK ODASINDAN BORNOZLU POZ VERDİ

Ecenaz Üçer, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Düzgün fiziği ve ürettiği içeriklerle dikkat çeken fenomen, yatak odasından bornozlu poz verdi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Fenomenin o pozu, "VS mankeni sandım", "Öldüm güzelliğine " gibi yorumlar aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

1998 doğumlu Ecenaz Üçer 24 yaşındadır.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Bu yaz tatil pozlarıyla sık sık gündeme geldi.

2Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer yatak odasından bornozlu poz verdi!

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