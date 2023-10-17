Enflasyonda kalıcı olarak tek hane hedefi! Türkiye'nin 5 yıllık yol haritası belli oldu: 12. Kalkınma Planı'nın detaylarını Erdoğan açıkladı

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan planın detaylarını paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, planın bugün TBMM'ye sunulacağını belirtti.

5 ANA EKSENDEN OLUŞUYOR

Erdoğan'ın açıklamasına göre plan şu 5 ana eksenden oluşuyor:

1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.

2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

KİŞİ BAŞI 17 BİN 554 DOLAR MİLLİ GELİR

Önümüzdeki 5 yıllık döneme dair hedefleri ise Erdoğan şöyle ifade etti:

"12’nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama %5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama %3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği %7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

2028 ENFLASYONU

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda %4,7’ye geriletmeyi hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımını "Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle noktaladı.