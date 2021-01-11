Engin Altan Düzyatan'a şok! O isim tutuklanınca projeyi hemen iptal etti

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Düzyatan kendisine yoğun ilginin duyulduğu Pakistan'dan gelen bir teklifi kabul etti.

İddiaya göre Engin Altan Düzyatan, reklam kampanyası için Mian Kasfih Zameer ile 1 milyon dolara anlaşmıştı. Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre; geçen yıl Aralık ayında Türk oyuncu Düzyatan, Pakistanlı işadamı Mian Kashif Zameer ile giyim markası için reklam anlaşması imzalamıştı. Pakistanlı işadamı geçtiğimiz hafta dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gelen haberler üzerine de Düzyatan, anlaşmadan çekildi ve Pakistan ziyaretini de iptal etti. Düzyatan, ikinci kez adli suç nedeniyle projesini iptal etti. Peşin olarak aldığı 1 milyon dolar yani yaklaşık 7.5 milyon lirayı da iade etmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARMIŞTI!

Düzyatan daha önce de Blue World City ile anlaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Blue World City’nin Pakistan’da yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini ve Rawalpindi Eyaleti Kalkınma Otoritesi’nin (Rawalpindi Development Authority) halihazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirleyerek Düzyatan’ı bilgilendirmişti.

Yakışıklı oyuncu bu bilgilendirmeden sonra anlaşmadan çekilmişti.



