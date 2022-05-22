Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar paylaştı! Karavanlarının fiyatı dikkat çekti

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar karavanlarıyla gündeme geldi. Neslişah Alkoçlar'ın paylaştığı pozlardan sonra ünlü çiftin karavanlarının fiyatı ortaya çıktı.

6 yaşındaki oğulları Emir'in motocross yarışını izleyen ünlü çift, İstanbul dışında konaklamak için de lüks bir otel yerine karavanı terci etti.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar iki çocuklarıyla yaklaşık 300 bin TL'lik karavanlarında keyif yaptı. Neslişah Alkoçlar'ın paylaşımlarına "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları geldi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan Düzyatan, "Sadece ara verdim. Bİr süre dinlendikten sonra setlere döneceğim" açıklamasını yaptı.





