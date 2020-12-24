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Engin Altan Düzyatan, Mustafa Denizli'nin hayatını çekiyor! Başrol arıyor

24.12.2020 16:17 | Son Güncelleme:
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Engin Altan Düzyatan, Mustafa Denizli'nin hayatını çekiyor! Başrol arıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla ekrana ara veren Engin Altan Düzyatan Mustafa Denizli'nin hayatını çekiyor!

Engin Altan Düzyatan oyuncu kimliğinin yanı sıra kurduğu yapım şirketiyle belgeseller de yapıyor. Şu günlerde Barbaros dizisi için hazırlık yapan Düzyatan bir yandan da ortağı Cavit Çetin Güner'le yeni bir belgesel hazırlıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce TRT Belgesel için Afrika'da çekimler yapan Düzyatan bu kez ünlü futbol insanı Mustafa Denizli'nin hayatını anlatacak.

Altan ünlü sporcunun gençlik yıllarını canlandıracak oyuncu arıyor. Çekimleri Şubat ayında başlayacak belgeselin bir dijital platformda yayınlanması planlıyor.

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